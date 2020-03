E’ stata una giornata di spese (o di spesa), di scorte alimentari discrete per i siciliani e per gli italiani tutti. Si esce da case soltanto per esigenze di prima necessità e comprare da mangiare è certamente una necessità per tutti. C’è da scommettere, peraltro, che oltre l’80% delle famiglie oggi si sarà misurata con l’esperienza della pizza fatta in casa: il primo risultato immediato delle pizzerie e bar chiusi in questi giorni.

I siciliani però stanno imparando, con l’occasione, a fare file composte ed ordinate. Roba mai vista. Il distanziamento sociale applicato alle file davanti ai supermercati. Ecco l’esempio nel video che segue. Buona visione!