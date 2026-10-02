Accademici, magistrati e rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Italia si ritrovano a San Martino delle Scale per ricordare il professor Filippo Salvia, dedicandogli due giornate di studio su alcuni dei temi che attraversano oggi il governo delle città e del territorio: rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, diritto e pubblica amministrazione. Il convegno, dal titolo “Rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Prospettive e criticità”, si svolge venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2026 nella Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale, a Monreale. L’iniziativa è un progetto della Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet ed è esplicitamente dedicata alla memoria del professor Salvia. Locandina Convegno Monreale

Il ricordo di Salvia attraverso il confronto scientifico

La scelta è quella di ricordare Filippo Salvia non soltanto attraverso una commemorazione, ma facendo vivere il confronto scientifico attorno a questioni che chiamano in causa il diritto amministrativo e urbanistico, le istituzioni e le trasformazioni del territorio. Ne nasce un appuntamento che mette insieme personalità provenienti da numerose università italiane, dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile e dalle istituzioni. Ad aprire i lavori, venerdì mattina, saranno Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Francesco Bonini, rettore della LUMSA; Maurizio Cellura, direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica; Ermanno De Franscisco, presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ed Emanuele Boscolo, presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico. Locandina Convegno Monreale Ai saluti istituzionali partecipano anche monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù e delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per i problemi sociali, del lavoro, giustizia e pace e salvaguardia del creato; Giovanni Immordino, presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia, e Dom Vittorio Rizzone, abate di San Martino delle Scale e presidente della Fondazione Dusmet. Locandina Convegno Monreale

Studiosi da numerose università italiane

La prima sessione, in programma dalle 9.30 alle 13, sarà presieduta e moderata da Maria Immordino, dell’Università LUMSA, con l’introduzione del professore emerito Guido Corso, dell’Università Roma Tre. Il confronto coinvolgerà Emanuele Boscolo dell’Università dell’Insubria, Roberto Cavallo Perin dell’Università di Torino, Sandro Amorosino della Sapienza di Roma, Andrea Piraino e Giuseppe Verde dell’Università di Palermo, Francesco Tuccari dell’Università del Salento e Giovanni Cordini dell’Università di Pavia. Locandina Convegno Monreale Una composizione che restituisce anche la dimensione nazionale dell’iniziativa: il ricordo di Salvia diventa occasione per mettere in relazione scuole, studiosi e differenti esperienze accademiche attorno alle nuove questioni poste dalla trasformazione delle città.

Magistratura e università nella sessione pomeridiana

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, la sessione sarà presieduta e moderata da Nicola Gullo, dell’Università di Palermo. Interverranno Fabio Taormina, presidente della II sezione del Consiglio di Stato; Antonio Balsamo, presidente della Corte d’Appello di Palermo; Edoardo Giardino della LUMSA; Lorenzo Saltari, Marco Mazzamuto e Gaetano Armaodell’Università di Palermo; Valentina Giomi dell’Università di Pisa e Cristiano Bevilacqua della LUMSA. Locandina Convegno Monreale Al termine dei lavori scientifici, il programma proseguirà alle 17 con una visita guidata del complesso abbaziale. Dalle 19.30 alle 20.30 è previsto il concerto della Cappella Musicale Martiniana, seguito alle 21 dalla cena nel salone monumentale. Locandina Convegno Monreale

La seconda giornata e le conclusioni di Guido Corso

Sabato 3 ottobre il confronto riprenderà alle 9.30, con la seconda sessione presieduta e moderata da Salvatore Raimondi, dell’Università di Palermo. Interverranno Gabriella De Giorgi Cezzi dell’Università del Salento, Paolo Conversi, co-chairman della Cattedra UNESCO della Pontificia Università Lateranense, Francesco Cancilla della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, e Marco Ragusa, Caterina Ventimiglia, Giulia Torta e Francesco Giacalone dell’Università di Palermo. Locandina Convegno Monreale A chiudere il convegno sarà il professore emerito Guido Corso dell’Università Roma Tre. Il comitato scientifico è formato da Salvatore Raimondi, Maria Immordino, Nicola Gullo e Cristiano Bevilacqua. Locandina Convegno Monreale