“Finalmente giustizia è fatta”. Accoglie così la decisione della Cassazione che annulla la condanna per danno erariale comminata a lui e all’intera giunta Crocetta l’ex amministratiore unico di Sicilia e servizi Antonio Ingroia.

“Dopo 4 anni la sentenza della Cassazione mette la parola fine a un procedimento che non avrebbe mai dovuto avere inizio – continua – e per il quale sono stato per anni attaccato senza motivo da più parti. Sono stato infatti messo ingiustamente sotto accusa per un provvedimento perfettamente legittimo, che ha messo al sicuro tanti posti di lavoro e l’intero patrimonio informatico del valore di centinaia di milioni che altrimenti sarebbero stati dispersi. Resta un’amara domanda: chi paga ora le spese di questo lungo procedimento inutile che neppure doveva essere iniziato? E chi risarcirà i danni conseguenti?”.