Arrivano 17 milioni di euro dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per il pagamento del contributo economico del mese di agosto in favore delle persone con disabilità gravissima.

L’impegno dell’assessore Nuccia Albano

«La disabilità è una condizione che riguarda non solo il singolo individuo – dichiara l’assessore Nuccia Albano – ma anche tutti i suoi familiari. Per questo, l’impegno che abbiamo preso da subito e che continuiamo a portare avanti, erogando puntualmente le risorse per i benefici economici, è quello di fornire loro un adeguato supporto per vivere un’esistenza dignitosa».

Dettagli sul finanziamento e beneficiari

La somma impegnata, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”, ammonta a 16.958.640 euro ed è destinata a tutte le Asp dell’Isola che comunicano, mensilmente, il numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di agosto risultano 14.629.

A Palermo approvato il regolamento per l’assistenza ai disabili

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di delibera con cui abbiamo modificato alcuni punti del regolamento sull’assistenza specialistica in favore dei minori con disabilità. Modifiche che permetteranno di migliorare il servizio per i bambini e per gli operatori che lavorano quotidianamente con loro nelle scuole al fine di favorire i processi di inclusione e apprendimento.

Le modifiche apportate ci consentiranno di garantire l’assegnazione di un operatore a tutti i bambini che ne hanno bisogno già dall’avvio a pieno regime dell’anno scolastico, utilizzando le graduatorie disponibili (graduatoria triennale e graduatorie straordinarie) senza la necessità di pubblicare nuovi avvisi. In sede di convocazione ogni operatore potrà scegliere fino a tre incarichi e il nuovo regolamento, inoltre, agevolerà un pagamento più celere e regolare dei compensi. Il mio ringraziamento va agli uffici dell’Area Scuola e al Consiglio comunale che ha dimostrato grande competenza e sensibilità su un argomento delicato e complesso come quello del supporto da parte delle istituzioni ai minori con disabilità e alle loro famiglie”. Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune di Palermo.

Like this: Like Loading...