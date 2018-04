In attesa che gli uffici dell’Ars e i dirigenti del dipartimento Economia definiscano l’assemblaggio della manovra allineandola alle tabelle finanziarie per permettere all’Ars di incardinare questa sera bilancio e legge di stabilità, la commissione Bilancio si prepara ad affrontare il secondo scoglio: il ddl ‘collegato’.

Il presidente Riccardo Savona ha convocato i commissari questo pomeriggio per l’esame del testo, una decina di articoli, tra cui “superIrfis”, la norma che sta a cuore all’assessore all’Economia Gaetano Armao ma che non piace alle opposizioni. Il ‘collegato’ dovrebbe camminare in aula a fianco della manovra, come concordato in conferenza dei capigruppo e le difficoltà della stessa manovra non sembrano scoraggiare la maggioranza da questa intenzione.