Allocate risorse anche per Borgonuovo e Passo di Rigano

Non solo aumenti degli stipendi per deputati e sindaci. Nell’ultima legge Finanziaria varata dal Governo Schifani, l’Ars ha infatti dato il via libera all’emendamento, presentato dal deputato regionale Adriano Varrica, con il quale l’aula ha stanziato 5,5 milioni di euro per la realizzazione della bretella di collegamento a Sferracavallo, che consentirà di congiungere gli assi viari di via Nicoletti e via del Tritone. Fondi anche per i quartieri di Passo di Rigano e Borgonuovo, in virtù di due emendamenti presentati dall’esponente della Lega Vincenzo Figuccia.

Finanziata la bretella di Sferracavallo

Risorse, quelle destinate alla bretella di Sferracavallo, reperite tra le pieghe dei fondi sviluppo e coesione 2012-27, che si uniranno agli investimenti relativi alla riqualificazione del lungomare di Barcarello, già inserita fra le opere del piano triennale delle opere pubbliche 22-24 e finanziata attraverso i fondi React EU. Approvato in legge finanziaria regionale l’emendamento del deputato palermitano Adriano Varrica che stanzia 5,53 milioni di euro per la realizzazione della bretella di collegamento Via Nicoletti-Via Tritone a Sferracavallo.”Pur nel ruolo di deputato di minoranza all’ARS – ha dichiarato Varrica – proveró in questo mandato a rendermi utile per la città. Ciò cooperando su percorsi collettivi con chi oggi ha l’onere di governare e che, va riconosciuto, in questo caso ha condiviso l’importanza di tale intervento”.

Fondi per Passo di Rigano e Borgonuovo

Uno stanziamento di risorse su Palermo che si aggiungono a quelle previste da due emendamenti voluto dal deputato della Lega Vincenzo Figuccia. Uno prevede l’allocazione di risorse per l’adeguamento urbanistico di via Giovanni Evangelista di Blasi. L’altro invece riguarda la previsione di un investimento da un milione di euro per edificare una nuova piscina comunale a Borgonuovo. Opera che potrebbe risolvere buona parte dei disservizi che stanno interessando le società sportive palermitani operanti all’interno dell’impianto di viale del Fante. Struttura che, a prescindere, potrebbe andare incontro ad una chiusura in seguito ai lavori di manutenzione da eseguire sulla piscina interna e quella esterna.