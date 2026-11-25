Barricate in commissione Bilancio all’Ars dove prende ufficialmente il via l’iter della legge di Stabilità regionale. Il Movimento 5 Stelle cala sul tavolo quasi 500 emendamenti (tra modificativi, aggiuntivi e soppressivi) con un obiettivo dichiarato: stravolgere l’impianto della manovra licenziata dalla giunta Schifani e dirottare le risorse verso sanità, imprese in crisi e fasce deboli, tagliando i cosiddetti fondi territoriali.

L’affondo di Nuccio Di Paola: “Dimenticati ceto medio e poveri”

A suonare la carica, dal terrazzo di Palazzo dei Normanni, è il coordinatore regionale del M5S e vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, che punta il dito contro l’impostazione sociale della manovra.

“Inizia l’iter in commissione Bilancio di questa legge di Stabilità e il Movimento 5 Stelle ha presentato fino a 500 emendamenti per stravolgere questa Finanziaria che non pensa minimamente al ceto medio e non pensa ai poveri siciliani” denuncia Di Paola in un videomessaggio.

“Sono tantissime le persone che in questo momento in Sicilia vivono in condizioni di enorme difficoltà – prosegue il leader pentastellato –. Abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti per cercare di portare la legge di Stabilità e la Finanziaria non a favore dei partiti di centrodestra, ma a favore del popolo siciliano”.

De Luca: “Manovra alla Schettino, soldi solo per le mancette”

Ancora più duro il giudizio politico del capogruppo del M5S a Sala d’Ercole, Antonio De Luca, che bolla il testo del governo regionale come una “manovra alla Schettino” destinata ad “andare incontro all’ennesimo sicuro naufragio, se varata per come è uscita dalla Giunta”.

“Nonostante sia una delle Finanziarie con maggiori risorse economiche degli ultimi anni – attacca De Luca – non ci sembra affatto una manovra destinata a dare una svolta alla situazione economica dell’Isola. C’è qualche intervento condivisibile, ma ci sono lacune enormi come, per esempio, per i viticoltori, completamente dimenticati, mentre non mancano i soldi per i fondi territoriali, le cosiddette mancette, progettati per fare decollare le campagne elettorali dei deputati del centrodestra, non certo le politiche economiche della Sicilia”.

Il capogruppo pentastellato non risparmia stoccate sull’intero mandato dell’esecutivo: “Per fortuna sono gli ultimi rantoli del governo Schifani di cui, nemmeno con un grande sforzo di memoria, sovviene una riforma degna di questo nome. Questa legislatura sarà ricordata solo per gli scandali a ripetizione e per il grande numero di inquisiti di personaggi più o meno vicini al presidente della Regione”.

La piattaforma dei 5 Stelle: da 150 milioni per la sanità agli aiuti ai viticoltori

Nel pacchetto da 500 proposte depositato dai deputati pentastellati spiccano alcune misure bandiera che il M5S proverà a far passare durante l’esame in commissione e poi in Aula: