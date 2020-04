Non è positivo il giudizio del segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone

“La Regione siciliana ha dato poche risposte all’emergenza coronavirus. Per gli operatori della sanità le uniche certezze, infatti, restano solo i fondi che il governo nazionale ha ancora messo a disposizione nel “Cura Italia”, il governo Musumeci non ha stanziato nemmeno un euro. Al di là di chiamare eroi, operatori, medici e infermieri, gli emendamenti che ci sono, sono solo mere dichiarazioni di principio”.

Non è positivo il giudizio del segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, che sulla manovra economica aggiunge: “Avevamo chiesto gli sgravi dei contributi previdenziali per le aziende che ripartivano con tutti i lavoratori, e quindi con la piena occupazione, ma non c’è stata risposta. Finanziare gli sgravi solo per le nuove assunzioni sembra più una beffa, si devono difendere invece i posti che già ci sono e che oggi sono a rischio. Bisogna intervenire in maniera concreta, vi sono settori come quello del Turismo in forte crisi. Ma i danni sono ovunque, dal Petrolchimico all’agricoltura e su queste emergenze nessuna soluzione concreta”.

E Barone conclude: “E’ una Finanziaria con provvedimenti poco efficaci. E’ una politica che parla solo a stessa, più intenta a cedere mance che non a dare risposte per far ripartire la nostra economia”.

Intanto è appena stata diffusa la notizia che nella Legge di Stabilità arriva il via libera a 900 mila euro per ex Pip dell’Arnas Civico-Di Cristina-. Si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno per circa 230 ex Pip che lavorano nell’Azienda ospedaliera palermitana che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno visto aumentare l’orario di lavoro da 30 a 36 ore settimanali. L’Assemblea regionale siciliana ieri sera ha approvato una norma della Legge di Stabilità, promossa dal presidente della commissione Bilancio, Riccardo Savona, che stanzia 900 mila euro.

I destinatari dell’intervento sono gli ex Pip, tra portieri, addetti alla sanificazione straordinaria, personale impegnato in servizi ausiliari e in attività amministrative.