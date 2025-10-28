"I 200 milioni sono un primo passo, ora serve uno sforzo ulteriore"

Saverio Romano, coordinatore politico di “Noi Moderati”, promuove senza riserve l’impostazione iniziale della legge di bilancio della Regione Siciliana.

Secondo Romano, l’approccio adottato rappresenta un primo passo concreto verso una strategia economica fondata su lavoro stabile, imprese produttive e riduzione del carico fiscale.

“Occupazione vera, non sussidi e misure tampone”

“La legge di bilancio regionale parte con il piede giusto. Accolta la nostra impostazione: una forte spinta all’occupazione, quella vera, che nasce dalle imprese che producono e assumono, non dai sussidi e dalle misure tampone”, ha dichiarato Romano.

Il tema centrale è il costo del lavoro, ritenuto ancora troppo elevato. Romano ricorda il lavoro già svolto sul piano nazionale: “Sappiamo che in Italia il costo del lavoro è altissimo. Questo riduce la capacità di acquisto dei lavoratori, comprime i redditi e rappresenta un fardello troppo pesante per le imprese, che faticano a restare competitive e a recuperare gli investimenti. Già nella legge di bilancio nazionale del 2024, di cui sono stato relatore, abbiamo introdotto una misura strutturale per la riduzione del cuneo fiscale. Oggi Noi Moderati ripropone in Sicilia lo stesso meccanismo virtuoso, affinché la busta paga dei lavoratori sia più pesante e il peso sulle imprese più leggero”.

“Serve uno sforzo ulteriore per rendere stabile la crescita”

La dotazione iniziale, pari a 200 milioni di euro, viene accolta positivamente, ma secondo Romano non è sufficiente: “I 200 milioni previsti sono un primo passo, ma non bastano. Chiederemo uno sforzo ulteriore perché questa misura diventi il pilastro di una nuova stagione di crescita, in cui la competitività si traduca in lavoro stabile e dignitoso”.

Apprezzamento anche per la direzione presa dal governo regionale: “Il fatto che il governo regionale abbia accolto la nostra impostazione e abbia individuato nella spinta al lavoro il focus strategico dell’azione di governo, rappresenta un segnale positivo che salutiamo con favore”.

Romano chiude con un messaggio chiaro sul ruolo che Noi Moderati intende giocare: “Per Noi Moderati il lavoro non è un tema di bandiera, ma una missione. È libertà, dignità, sviluppo. E la Sicilia può e deve diventare il laboratorio di una nuova politica economica, capace di unire impresa e solidarietà, produzione e giustizia sociale”.