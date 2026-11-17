La manovra da 1,7 miliardi di euro pensata per consolidare la ripresa economica registrata dall’Isola negli ultimi anni sbarca nelle commissioni dell’Assemblea Regionale Siciliana, dove il testo oggi è stato al centro del confronto con le parti sociali. Il disegno di legge di Stabilità regionale 2027-2029, varato dal governo guidato da Renato Schifani e predisposto dall’assessorato all’Economia retto da Alessandro Dagnino, si inserisce in un quadro macroeconomico in cui la Sicilia ha mostrato una netta inversione di tendenza rispetto al passato.

Il contesto economico: la discontinuità dopo il Covid

Come certificato anche dall’analisi del Servizio bilancio dell’Ars sulla Nota di aggiornamento al Defr (Nadefr), nel quadriennio post-pandemico 2021-2025 il Pil siciliano ha segnato una crescita cumulata del +9,4%, collocando l’Isola al settimo posto tra le regioni italiane e oltre due punti sopra la media nazionale (+7,2%), segnando così una discontinuità rispetto al divario storico pre-Covid. Gli scenari programmatici tracciati dalla Regione stimano un’ulteriore crescita del +1,6% nel 2027, +1,7% nel 2028 e +1,8% nel 2029. È su queste basi che Palazzo d’Orléans punta ora a sostenere imprese, famiglie e occupazione.

Giovani talenti, lavoro e incentivi alle imprese

Il cuore della manovra ruota attorno al “diritto di restare” e alla qualità del lavoro:

Giovani talenti Sicilia: Stanziati 10 milioni di euro annui per il triennio per garantire un assegno triennale da 30 mila euro ai laureati più meritevoli degli atenei siciliani che scelgono di restare nell’Isola. Altri 10 milioni annui serviranno ad abbattere gli interessi sui mutui delle università per riqualificare gli spazi destinati agli studenti.

Premi di produttività e occupazione: Introdotto per la prima volta un contributo regionale (10 milioni l’anno) che coprirà il 50% del costo dei premi di produttività riconosciuti dalle aziende ai dipendenti, quota che sale al 60% per i lavoratori under 35. Confermate per il 2027 anche Decontribuzione Sicilia e gli incentivi per il South working.

Sostegno al tessuto produttivo: Previsti 30 milioni per abbattere gli interessi sui mutui delle Pmi (scorrimento graduatoria Irfis e nuovo avviso), 12 milioni per l’accesso al credito di commercio, artigianato e cooperazione, 10 milioni per un nuovo bonus energia alle aziende e altri 10 milioni per l’olivicoltura.

La partita dell’Ires e il bollino “Impresa amica del territorio”

Tra le norme più significative sul fronte fiscale spicca l’articolo dedicato al recupero del gettito Ires delle grandi aziende che hanno stabilimenti in Sicilia ma sede legale fuori dall’Isola. Senza introdurre nuovi obblighi tributari, la norma consente alle imprese di versare direttamente alla Regione la quota di imposta riferibile alle attività svolte sul territorio siciliano, evitando lunghe negoziazioni con lo Stato. In cambio, il dipartimento delle Finanze e del credito rilascerà una certificazione annuale che permetterà alle aziende di fregiarsi a fini promozionali del titolo di “Impresa amica del territorio”. Una mossa che punta a replicare su scala più ampia l’accordo siglato con UniCredit, che nel 2025 ha versato nelle casse regionali 102,4 milioni di euro.

Sanità, enti locali e contrasto al caro voli

Sul fronte dei servizi e del welfare, la manovra interviene su più fronti:

Sanità: Nasce Azienda Zero per razionalizzare gli acquisti e migliorare l’efficienza del sistema. Vengono inoltre stanziati 63 milioni per aumentare la compartecipazione regionale al fondo sanitario e 10 milioni per rimborsare spese di viaggio e alloggio alle famiglie a basso reddito con figli affetti da patologie pediatriche curati fuori regione.

Welfare, scuola e trasporti: Destinati 20 milioni per lo scorrimento del contributo di solidarietà, 10 milioni contro la povertà, risorse per bonus bebè, centri antiviolenza e il programma Liberi di scegliere. Per l’edilizia scolastica nasce un fondo rotativo da 25 milioni per l’efficientamento energetico, affiancato da altri 25 milioni per l’impiantistica sportiva. Confermati inoltre 37 milioni di euro per contrastare il caro voli.

Comuni, forestali ed ex Pip: Cresce di 15 milioni il fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni (che sale così a 400 milioni), mentre quello per gli investimenti raggiunge i 120 milioni (+5 milioni). Al settore forestale vanno 76 milioni (con risorse per adeguamenti contrattuali, contratto integrativo, 28 giornate aggiuntive e 10 milioni per un nuovo contingente antincendio di mille unità). Infine, stanziati 35 milioni per il passaggio a tempo pieno (36 ore settimanali) dal 1° aprile 2027 dei lavoratori dei bacini ex Pip, ex Keller ed ex Pumex.

L’iter parlamentare: la corsa contro il tempo all’Ars

Chiusa la fase delle audizioni con le parti sociali, per la manovra finanziaria inizia ora il percorso vero e proprio tra i banchi di Palazzo dei Normanni. Il disegno di legge dovrà superare l’esame delle singole commissioni di merito, chiamate a esprimere i pareri di competenza sulle diverse misure settoriali, per poi approdare in Commissione Bilancio dove si entrerà nel vivo del confronto politico con la presentazione e la votazione degli emendamenti. Successivamente il testo passerà all’esame definitivo dell’Aula, con l’obiettivo dichiarato dal governo e dalla maggioranza di completare l’iter di approvazione entro il 31 dicembre ed evitare così il ricorso all’esercizio provvisorio e cominciare da subito a pensare alla manovra correttiva di metà anno che dovrà essere davvero molto ricca mettendo in campo tutte le risorse recuperate in questi quattro anni e rese spendibili dalla parifica dei bilanci arretrati davanti alal Corte dei Conti