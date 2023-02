Le parole del deputato regionale di Forza Italia

“L’approvazione della delibera sullo svincolo di Sferracavallo rappresenta la prova che il bene comune non ha colori politici”. Così commenta Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive e parlamentare dell’Ars, in merito al via libera, dato da Sala d’Ercole, all’emendamento che sblocca risorse per 5,5 milioni di euro da utilizzare per realizzare la bretella di collegamento per collegare via Nicoletti a via del Tritone.

Tamajo: “Da tempo seguiamo delibera”

Un iter che l’esponente di Forza Italia afferma di seguire “personalmente. Una importante opera di sviluppo per Palermo ed essenzialmente per la borgata marinara. La dotazione delle somme dell’opera è stata approvata, attraverso la finanziaria, grazie ad un lavoro di sinergia e di squadra, di tutti i gruppi parlamentari di Sala d’Ercole. Prova evidente e tangibile che il bene comune non ha colori politici”.

“Da tempo – prosegue il deputato regionale -, insieme al mio gruppo consiliare di Palermo, seguiamo l’iter procedurale per la stesura della cantierabilità del progetto, ultimo atto per definire l’opera infrastrutturale. Attualmente è in corso di approvazione al Genio Civile, che nei giorni scorsi, ha convocato una conferenza di servizio per definire la procedura. Ringrazio tutte le forze politiche che hanno a cuore insieme a noi, la meravigliosa borgata di Sferracavallo”.

Gli emendamenti per le periferie in Finanziaria

Risorse, quelle destinate alla bretella di Sferracavallo, reperite tra le pieghe dei fondi sviluppo e coesione 2012-27, che si uniranno agli investimenti relativi alla riqualificazione del lungomare di Barcarello, già inserita fra le opere del piano triennale delle opere pubbliche 22-24 e finanziata attraverso i fondi React EU.

Previsti fondi anche per i quartieri di Passo di Rigano e Borgo Nuovo. Due, in particolare, gli emendamenti che interessano tali aree della V Circoscrizione di Palermo. Il primo riguarda l’adeguamento urbanistico di via Giovanni Evangelista di Blasi. L’altro invece riguarda la previsione di un investimento da un milione di euro per edificare una nuova piscina comunale a Borgonuovo.