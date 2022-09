Domenica di fine estate movimenta, quella di due gruppi di persone a Sferracavallo, che hanno scatenato una violenta rissa su un gommone. Un video che ovviamente è diventato immediatamente virale, e che ha scatenato anche polemiche, oltre che gli immancabili commenti, ironici e sarcastici, sui social.

La clip, pubblicata sulla pagina Instagram “SiciliaVhs”, documenta la accesa lite scoppiata a bordo di un gommone. Come si può vedere dal video, non sono mancate le botte da orbi, condite da frasi come “io ti scanno”. Impossibile fare a meno di notare anche come i gommoni, uno in particolare, fossero strapieni di persone, in barba alle più elementare norme di sicurezza.

Le altre risse

Qualche tempo fa era scoppiata una violenta rissa a Sferracavallo con un uomo che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Secondo quanto accertato dai medici eseguiti al pronto soccorso la persona aggredita, entrata in codice rosso, ha riportato diverse lesioni e un delicato trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.

A indagare su cosa sia accaduto ieri in via Scalo di Sferracavallo è stata la polizia intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni bagnanti e passanti.

Dalle indagini l’uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone. Non si conosce il motivo della rissa.

Il caso di Barcarello

Qualche giorno prima, a poche centinaia di metri da lì, è stato registrato un altro caso di violenza. Ad essere aggredita è stata una giornalista, impegnata a filmare il tentativo dei carabinieri di sgomberare la “tendopoli” allestita a ridosso di Ferragosto nella spiaggia di Barcarello senza rispettare le norme anti Covid.