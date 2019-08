Le previsioni

Come previsto domani possibili temporali in diverse zona della Sicilia. A provocare la pioggia una sostanziale variazione della circolazione atmosferica a scala mediterranea: una blanda ondulazione nordatlantica, in successivo isolamento, porrà fine al lungo dominio anticiclonico sull’Italia e determinerà una sensibile accentuazione dell’instabilità atmosferica nelle ore diurne in particolar modo a ridosso dei rilievi.

I primi brevi acquazzoni pomeridiani a carattere isolato si manifesteranno domani sulla Sicilia centro-occidentale; l’instabilità temporalesca, tuttavia, tenderà ad accentuarsi notevolmente nelle giornate di sabato e domenica, coinvolgendo in massima parte i Nebrodi, Iblei, Sicani e in una seconda fase anche l’hinterland dell’Etna.

Le temperature, pur in lieve flessione, si manterranno su valori ancora pienamente estivi e diffusamente superiori ai 30°C nelle zone non mitigate dalle brezze.