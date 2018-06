Ha scattato una foto dopo avere votato all’interno della cabina elettorale. I carabinieri hanno denunciato un operaio di 42 anni di Rosolini, nel Siracusano. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio: l’uomo è entrato nella cabina per votare per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco a Rosolini quando si è sentito lo scatto della fotocamera del suo telefono cellulare. Sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il telefonino e, dopo aver acquisito la prova della foto sulla preferenza, hanno annullato la scheda e denunciato l’operaio.

Per un sirausano nei guai, un ragusano fa parlare di se per la propria voglia democratica di partecipare. Oggi ha compiuto 100 anni e ha voluto esercitare il proprio diritto al voto. Mario Blangiardi, ragusano ed ex agente di polizia penitenziaria, ha votato all’interno della residenza sanitaria assistita dell’Asp di Ragusa. Il centenario ha ricevuto la visita del sindaco uscente di Ragusa, Federico Piccitto, che non si è ricandidato.

