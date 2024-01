Alla parrocchia di San Giovanni Bosco

Oggi, 3 gennaio 2024, alle ore 19.00, si terrà il concerto ‘FisarVoice in a Christmas Mood’ presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco, in via Messina Marine n. 259, a, nella II Circoscrizione. Questo evento fa parte di ‘Palermo Stella Mia’, un’iniziativa del Comune di Palermo che ha offerto un ricco calendario di eventi in tutta la città durante le festività natalizie e che concluderà le sue attività il 7 gennaio 2024. Il concerto, un progetto diin formazione di quartetto, vede i due artisti affiancati daal contrabasso eDopo i loro recenti successi, tra cui la performance del 21 dicembre 2023 nella Galleria di Palazzo Abatellis per il progetto culturale ‘Sette note per l’arte’ e il concerto natalizio del 29 dicembre 2023 presso l’Auditorium EcuLab, Costantino e Petta tornano con ‘FisarVoice in a Christmas Mood’. La performance unirà musica e narrazione, con storie introduttive per ciascun brano eseguito, creando un’esperienza immersiva e significativa. Il concerto includerà un omaggio a Billie Holiday, fonte d’ispirazione per la cantante Marianna Costantino. Classici del jazz di celebri compositori come George Gershwin, Van Hausen, Herzog, Cole Porter, Jimmy Davis, Roger, Duke Ellington e John Miller verranno reinterpretati dalla fisarmonica e dalla voce, offrendo una nuova prospettiva su queste melodie senza tempo.L’evento metterà in luce anche i talenti dei compositori e autori siciliani, con un tributo a figure illustri dell’isola come Mario Modestini. Un segmento del concerto sarà dedicato alla fisarmonica, dimostrando la versatilità e la ricchezza dello strumento. I brani eseguiti saranno prevalentemente tradizionali natalizi, interpretati come augurio di buona continuità delle festività e di felice inizio anno”. Il progetto FisarVoice è prodotto e promosso dall’Associazione Ecu European Culture University, con la direzione artistica e musicale di Francesco Panasci. Il concerto di oggi fa parte delle iniziative promosse dal Comune di Palermo – Assessorato alla Cultura, nell’ambito dell’ ‘Avviso Pubblico Esplorativo – Manifestazione di Interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le Festività Natalizie 2023 e di Fine Anno’. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con inizio alle ore 19.00″.