Dovranno comparire l’1 dicembre sia l’ex esperto del presidente Schifani sia il suo socio Pierluigi Matta, accusati di corruzione

Si terrà il primo dicembre l’udienza davanti al tribunale del Riesame di Palermo sia per il professore Gaetano Armao che per l’avvocato Pierluigi Matta, entrambi ai domiciliari con l’accusa di corruzione.

Il primo a comparire davanti ai giudici, per l’esattezza giovedì, sarà però l’altro indagato sottoposto alla stessa misura cautelare, l’ex presidente della Samo, Luigi Zancla.

I tre, attraverso i loro rispettivi avvocati, Giovanni Rizzuti, Giovanni Di Benedetto e Sergio Monaco, hanno presentato ricorso contro l’ordinanza del gip Giuseppa Zampino e puntano alla revoca degli arresti.

Contestualmente la Procura ha presentato ricorso per tutti gli altri indagati, il deputato dell’Mpa all’Ars Giuseppe Lombardo, gli imprenditori Sergio Vella, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, nonché per il medico della Samo Veruska Costanzo. In questo caso i pm hanno reiterato la richiesta d’arresto già bocciata dal gip. La data dell’udienza non è stata ancora fissata.