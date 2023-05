Le parole del commissario

Fissati i criteri di vendita del patrimonio immobiliare presente in tutte le aree industriali siciliane, oggi in fase di liquidazione. A farlo, dopo diversi anni in cui la materia delle vendita delle aree industriali e degli immobili delle ex Asi attendeva di essere regolata, sono stati il commissario Irsap di concerto con i commissari liquidatori delle Asi nominati di recente.

Il commisario

Il commissario dell’Irsap, Marcello Gualdani ha riunito attorno ad un tavolo i commissari liquidatori Asi della Sicilia orientale, Giovanni Ilarda (Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina) e area occidentale, Michele Cimino (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela) per stabilire e condividere i criteri unici di vendita dei beni immobili dei consorzi Asi in liquidazione dell’Isola.

A questo si aggiunge che l’area tecnica dell’Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, unitamente ai suoi 11 uffici periferici dopo l’entrata in vigore della legge regionale 33/2021 ha già determinato il prezzo di vendita delle aree industriali in tutti gli agglomerati industriali della Sicilia.

I bandi di vendita

Quindi i Consorzi Asi in liquidazione, potranno finalmente pubblicare i bandi per la vendita del patrimonio immobiliare, che consentirà a nuovi imprenditori che intendono investire di insediare nuove realtà produttive nelle aree industriali siciliane.

“Cerchiamo di dare un nuovo volto all’Irsap giorno dopo giorno. Uno dei primi obiettivi è stato raggiunto attraverso la stima di tutte le aree industriali della Sicilia, che metteremo a servizio dei commissari liquidatori per accelerare le vendite. Questo è un traguardo importante che potrà permettere a tutti gli imprenditori, anche internazionali, di potersi insediare”. Afferma il commissario straordinario dell’Irsap Marcello Gualdani.

