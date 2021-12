Feste più tranquille

Sospiro di sollievo per gli operai forestali impegnati in Sicilia che potranno trascorrere delle festività natalizie con più tranquillità. Sono in arrivo, infatti, gli stipendi arretrati per i forestali siciliani che entro da questa settimana e prima di Natale riceveranno le paghe di settembre, ottobre e novembre. A confermarlo è la sigla sindacale Flai Cgil.

La conferma dai sindacati

L’arrivo degli arretrati è stato possibile grazie alle variazioni di bilancio della scorsa settimana che hanno consentito l’appostamento delle somme nel relativo capitolo di spesa. “Abbiamo chiesto all’assessore Scilla- dicono Tonino Russo (Flai Cgil ), Adolfo Scotti (Fai Cisl) e Nino Marino (Uila Uil)- di sollecitare gli uffici affinché le pratiche dei finanziamenti non subiscano rallentamenti e ci ha confermato il suo impegno affinché si proceda in fretta”. Per gli stipendi di dicembre i forestali dovranno aspettare gennaio,”ma con tranquillità- rilevano i sindacati- perché i fondi sono stanziati, grazie all’iniziativa e al pressing di Flai, Fai e Uila”.