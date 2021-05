terzo step del progetto artistico

“d’Istanti” è il titolo del progetto artistico della cantautrice siciliana Aida Satta Flores

Un percorso a tappe che ha celebrato il terzo step

Oltre 1000 i dvd che l’artista dona studenti e detenuti siciliani

Saranno mille i Dvd del nuovo progetto artistico di Aida Satta Flores che verranno donati a detenuti e studenti della città di Palermo grazie al sostegno di Fondo Sociale Europeo, Assemblea Regionale Siciliana e Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo. Un percorso a tappe che, nella sede dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e alla Formazione ha celebrato il terzo step ossia la presentazione di “d’Istanti”, il nuovo lavoro artistico di Aida Satta Flores, nato nel 2020, al tempo della pandemia, teso al futuro progetto discografico di inediti che l’artista siciliana ha iniziato a registrare direttamente nei live, senza passare dalle intermediazioni e post-produzioni degli studi di registrazioni.

Il progetto musicale

Un filmato di 83 minuti, quello realizzato, diviso in 3 capitoli dedicati a nostra signora Terra, a capitan Mare e al santo Cielo; un mix delle registrazioni audio-video delle sole 2 repliche che la pandemia permise di realizzare nel 2020, con nuove riflessioni letterarie che Aida Satta Flores ha scritto su musiche di Marco Betta, Leonardo Bruno, Radiodervish e Giovanni Sollima, con nuovi testi affidati alle voci narranti di Stefania Blandeburgo e Rori Quattrocchi.

“Gli artisti fari e antenne” e il ricordo di Battiato

“Un momento unico, quello che stiamo vivendo oggi tutti – spiega Aida Satta Flores – perché, con il semplice spostamento di un apostrofo, da lontani, appunto, distanti, abbiamo avvicinato le nostre anime e scandito attimi di vita. Il nostro compito, da artisti, è di essere fari e antenne per la società e per il mondo intero. Ecco perché ho deciso che “d’istanti” dovesse arrivare ai detenuti delle carceri e ai giovani che, in tempo di pandemia, sono stati privati della loro libertà quasi come quella degli stessi carcerati. Un omaggio che faccio loro perché la musica può e deve servire a liberarci in tutti i sensi e che dedico anche a un grande artista come Franco Battiato, che ci ha recentemente lasciati, con il quale ho condiviso percorsi di luce”.

Un cd e un vinile e la Giornata mondiale degli Abbracci

Un progetto ancora in cammino, quello di Aida Satta Flores che porterà alla nascita di un Cd e di un vinile, ma che si potrà celebrare in maniera compiuta quando i concerti torneranno in presenza. Un appuntamento, però, in effetti, c’è ed è quello del 23 giugno, Giornata Mondiale degli Abbracci. Al Real Teatro S. Cecilia, per l’evento nell’evento, “Per me si va…d’Istanti ma non distanti’, nel 700° Anniversario Dante Alighieri. Proiezione del DVD alla presenza di un pubblico scelto di studenti – Letture dalla Divina Commedia e parallelismi tra i Capitoli Terra Mare Cielo con l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso Danteschi. Esibizione live di Aida Satta Flores insieme agli allievi delle scuole di musica Cast e Accademia Erato, che interpreteranno e suoneranno le canzoni di Aida, con gli arrangiamenti del M° Valter Sivilotti. Dibattito finale con gli studenti e l’autrice. La scelta della data assurge a significativo segnale di speranza, dopo il lungo tempo di pandemia e distanziamenti sociali.

Inevitabile ricordare le prime tappe di questo progetto artistico e cioè i concerti 2020: il 21 settembre, al Teatro Greco di Tindari, grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, A.R.P.A. e A.R.S.; il 28 dicembre, alla Cattedrale di Palermo, col patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Arcidiocesi di Palermo.

Il singolo “Senza voce”

Il 21 aprile, Giornata Internazionale della Terra, poi, la diffusione su You Tube del primo singolo “Senza voce”, videoclip girato sui tetti della Cattedrale.

Le buste di stoffa realizzate da chi ha vissuto il carcere

Oltre alla Satta Flores e al professore Salvatore Lo Bue, docente di Storia della Poesia presso il Dipartimento di Psicologia, Pedagogia e Formazione; alla presentazione del Dvd era presente anche Antonella Macaluso, presidente dell’associazione “Un Nuovo Giorno”, grazie alla cui realtà sono state realizzate le edizioni limitate di packaging speciali del DVD: con mani, forbici e sudore i detenuti, gli ex-detenuti, i semi liberi, su indicazione di Aida, hanno tagliato, cucito e ricamato delle “buste di stoffa”, utilizzando materiale di riciclo, stoffe pregiate, velluti, sete, cotoni, tutte diverse una dall’altra, all’esterno, ma foderate dell’identico lenzuolo bianco, a simboleggiare la bellezza delle differenze della nostra umanità sotto l’unica luce d’un unico Spirito. A impreziosire tali originali confezioni, i bottoni in ceramica grezza realizzati nei forni delle Ceramiche Nino Parrucca, e i francobolli ricamati a punto croce da Ivana De Simone.

La raccolta fondi

Tali packaging Limited Edition potranno essere di chi vorrà sposare il progetto tramite una raccolta fondi che si potrà seguire, insieme ad altre news e dettagli sulla pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/events/1168298640259007 e sui social di Aida Satta Flores. A chi deciderà di sostenere i laboratori della Onlus verrà omaggiato il DVD, contenuto nella “borsetta di stoffa”. Del resto le lettere all’umanità da nostra signora Terra, capitan Cielo, e santo Cielo, in qualche modo bisognava pur spedirle. Senza monetizzazioni commerciali. Con materiali riciclati. Per trasformare anche la stanzetta più buia nella Cattedrale del proprio Spirito.