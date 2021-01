Sono 5 gli ospiti di una casa di riposo di Monreale positivi al Covid-19. Si tratta di Villa Angela, di contrada Caculla. Al momento gli anziani ospiti stanno bene, come ha confermato la titolare. Negativi gli altri dieci ospiti.

“Il virus – ha detto la titolare – è entrato nel momento in cui un nostro ospite ricoverato per Covid19 in un ospedale palermitano, è stato dimesso dal nosocomio e portato in ambulanza nella nostra casa”.

“La famiglia ci aveva detto che era risultato negativo al tampone molecolare. In realtà si attendeva ancora l’esito dell’ultimo tampone”. Era il 16 dicembre. Il giorno dopo è arrivato l’esito del test molecolare, quello che non avrebbero mai voluto sentire. L’anziano sarebbe stato ancora positivo al covid19.

“A quel punto l’ASP ci ha comunicato che bisognava mettere in isolamento tutti coloro che avevano avuto un contatto stretto con il signore che lo stesso giorno è stato trasferito al centro Covid di Partinico. Fortunatamente la nostra struttura ha 2 piani. Abbiamo isolato 3 ospiti in un piano, assieme al personale che aveva avuto contatti con il paziente, me compresa”.

Gli ospiti della casa di riposo di Monreale sono stati tutti sottoposti al tampone e 5 sono risultati positivi. Oltre a un dipendente. “Ci siamo venuti a trovare in una situazione che non avremmo mai immaginato – spiega la titolare -. Giorno 4 ci sottoporremo ad un altro tampone, speriamo di uscirne indenni”.