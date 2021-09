il monitoraggio

Si stabilizzano i contagi e frenano le ospedalizzazioni in Italia

Ci sono quasi 8 milioni di dosi in frigo e ancora 3,34 milioni di over 50 senza copertura

Efficacia vaccinale stabile sopra il 94% per forme gravi e decessi, ma si riduce all’80% per la diagnosi

È in chiaro-scuro il comunicato della Fondazione GIMBE sul monitoraggio settimanale dell’epidemia e della campagna vaccinale. Mentre si stabilizzano i contagi e frenano le ospedalizzazioni, ci sono ancora troppi italiani scettici per quanto riguarda il vaccino e 3,34 milioni di over 50 non sono ancora stati vaccinati. Ci sono, inoltre, circa 8 milioni di dosi in frigo, pronte per essere inoculate.

Nuovi casi stabili

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 25-31 agosto 2021, rispetto alla precedente, una sostanziale stabilità dei nuovi casi (45.134 vs 45.251) e dei decessi (366 vs 345). Lieve aumento di casi attualmente positivi (137.925 vs 135.325), persone in isolamento domiciliare (133.129 vs 130.785), ricoveri con sintomi (4.252 vs 4.036) e terapie intensive (544 vs 504). “Rimangono stabili – dice Nino Cartabellotta, presidente GIMBE – i nuovi casi settimanali, sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 6.448. I casi rimangono tuttavia sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla limitata attività di tracciamento dei contatti”. In Sicilia tutte le Province raggiungono o superano la soglia d’incidenza di 50 casi per 100.000 abitanti.

Frena l’aumento dei posti letto occupati ma non in Sicilia

Il numero di pazienti Covid in area medica è passato da 1.088 del 16 luglio a 4.252 del 31 agosto (+291%) e quello nelle terapie intensive da 151 del 14 luglio a 544 del 31 agosto (+260%). A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), ma si rilevano notevoli differenze regionali. La Sicilia per l’area medica si colloca sopra la soglia del 23% per l’area critica sopra la soglia del 13%.

Vaccini, problema copertura degli over 50

In Italia L’87,8% della popolazione over 50 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con un incremento settimanale nazionale irrisorio (+0,7%) e nette differenze regionali: dal 92,4% della Puglia al 81,4% della Sicilia. In dettaglio tra gli over 80, degli oltre 4,4 milioni, 4.183.962 (93,4%) hanno completato il ciclo vaccinale e 106.032 (2,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Nella fascia 70-79 anni, degli oltre 5,9 milioni, 5.298.860 (88,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 145.165 (2,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Nella fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 6.262.871 (84,2%) hanno completato il ciclo vaccinale e 250.541 (3,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Tra i 50-59enni, degli oltre 9,4 milioni, 7.239.376 (76,5%) hanno completato il ciclo vaccinale e 529.748 (5,6%) hanno ricevuto solo la prima dose. Complessivamente sono 4,4 milioni gli over 50 parzialmente o totalmente privi di copertura vaccinale , di cui 3,34 milioni (12,2%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose, con rilevanti differenze regionali: dal 18,6% della Sicilia al 7,6% della Puglia.