Mercoledì 20 marzo presentazione a Palermo

Al via mercoledì 20 marzo, dalle 9.30 alle 17 a Villa Malfitano a Palermo, la presentazione del primo bando del programma Interreg Next Italia -Tunisia, cofinanziato dall’Unione europea.

L’iniziativa è organizzata dal dipartimento Programmazione della presidenza della Regione Siciliana (autorità di gestione del Programma Italia-Tunisia).

Chi sarà presente

Aprirà i lavori il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Parteciperanno: Mohamed Ali Mahjoub, console della Repubblica Tunisina a Palermo, Jacopo Martino, del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Alessandro Mazzamati, del ministero dell’Economia, e Vincenzo Falgares dell’Autorità di gestione del Programma Interreg Next Italia-Tunisia.

A chi è rivolta l’iniziativa

L’iniziativa è rivolta soprattutto alle organizzazioni interessate alla presentazione di progetti e, in particolare, a enti pubblici, enti di diritto pubblico, organismi privati e ong con sede nel territorio siciliano. Sono previste due sessioni: una mattutina, dedicata alla presentazione del programma e del primo bando, e una pomeridiana, incentrata sulla progettazione e la costruzione delle istanze, con il supporto del team “Tesim” (assistenza tecnica programmi Interreg Next gestita dalla Dg Regio-Commissione Ue).

L’avviso ha una dotazione di oltre 22 milioni

Per prendere parte all’incontro è necessario iscriversi al seguente link. L’Avviso 1/2024 ha una dotazione finanziaria di 22 milioni e 245 mila euro. Il bando prevede la presentazione di progetti di cooperazione transfrontaliera nell’ambito dei nove obiettivi specifici del Programma Italia-Tunisia, con particolare riferimento ai seguenti temi: energie rinnovabili, ambiente, salute, turismo sostenibile, migliore governance della cooperazione. Il contributo dell’Unione europea per ogni progetto va da un minimo di 800 mila a un massimo di 1 milione e 200 mila euro. Per maggiori informazioni sull’avviso consultare sito del Programma oppure inviare un’email a interreg.italietunisie@ regione.sicilia.it.

Presentazione delle domande entro il 2 maggio

La scadenza per l’invio delle istanze è fissata al 2 maggio prossimo. Per maggiori informazioni sull’avviso consultare il sito del Programma oppure inviare un’email a interreg.italietunisie@regione.sicilia.it.

Il programma della presentazione

Sessione mattutina

9.00 Accoglienza ai partecipanti e registrazione.

9.30 Saluti istituzionali.

• Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana.

• Mohamed Ali Mahjoub, Console della Repubblica Tunisina a Palermo.

• Paolo Galletta. Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Jacopo Martino, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

• Vincenzo Falgares, Autorità di Gestione del Programma Interreg NEXT Italie-Tunisie.

10.00 Il programma Interreg NEXT Italie – Tunisie in breve: visione, strategia e obiettivi. Daniela Segreto, AG

10.15 Caratteristiche principali dell’Avviso 1/2024. Vincenzo Petruso, AG

10.45 La logica di intervento. Valeria D’Angelo, STC

11.00 – Pausa Caffè

11.15 Le novità introdotte dall’Avviso 1/2024. Stefania Melis, STC

11.30 Concepire una proposta competitiva: formulario, allegati e piattaforma. Stefania Melis, STC, Maria Luisa Giordano, STC

12.00 Procedura e criteri di valutazione. Valeria D’Angelo, STC

12.30 Domande e risposte. AG/STC

13.30 – Pausa pranzo

Sessione pomeridiana

14.30 Go for Cooperation: la costruzione di un progetto di qualità:

• Cogliere le opportunità di cooperazione transfrontaliera/transnazionale e trovare dei partner.

• Definire la strategia del progetto e concepire una logica di intervento progettuale solida.

• Elaborare un piano di lavoro coerente e realista (incluse la comunicazione e la gestione).

• Definire il budget e il piano finanziario del progetto. TESIM, STC

17.00 Chiusura dei lavori Daniela Segreto