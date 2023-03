Si richiede la disponibilità a lavorare su turni

Foot Locker, una delle più note catene americane, leader nella vendita di calzature e articoli sportivi, è alla ricerca di addetti vendita part-time per i suoi store in Sicilia e in particolare per i negozi di Palermo e Catania.

I posti disponibili

Al momento si selezionano commessi per i tre punti vendita di Palermo, nei centri commerciali “Conca d’Oro” e “Forum Palermo” e nello store di via Mariano Stabile.

A Catania i neoassunti saranno inseriti nello store di via Etnea, mentre a Milazzo e Caltanissetta rispettivamente nei centri commerciali “Parco Carollo” e “Il Casale“.

I requisiti

Per partecipare alla selezione di Foot Locker non sono richiesti dei particolari requisiti. Non è richiesta esperienza nel campo della vendita al dettaglio. Occorre però la disponibilità a lavorare su turni flessibili, incluse le sere, i weekend e i giorni festivi.

I candidati dovranno inoltre avere una buona predisposizione alla relazione con il pubblico, eccellenti doti comunicativi e mantenere nel tempo una conoscenza aggiornata sui prodotti e i trend del mercato.

Come candidarsi

Sarà possibile inviare la propria candidatura visitando l’area “Lavora con noi” di Foot Locker e consultando l’annuncio relativo alla “Vendita al dettaglio“, disponibile qui.