appello dei sindacati all'assessore all'agricoltura

I 20 mila forestali siciliani rischiano di passare le feste senza stipendi e tredicesime. Lo slittamento della pubblicazione nella Gurs della norma della legge Finanziaria regionale che li riguarda, avvenuta martedì scorso, la mancata apertura a oggi del sistema informatico contabile assieme alla prevista chiusura il 21 dicembre della Ragioneria generale, fanno infatti temere ai sindacati uno slittamento delle retribuzioni, a partire da quella di novembre ancora non corrisposta, oltre che delle tredicesime.

Da qui l’appello di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Sicilia al Presidente della Regione e all’assessore regionale all’agricoltura ad “attivare tutte le procedure ordinarie e straordinarie possibili– dicono Alfio Mannino, Pierluigi Manca e Antonino Marino- per risolvere il problema. Anche perché – sottolineano ci era stato assicurato che non ci sarebbe stato alcun blocco, invece oggi, date alla mano, dobbiamo constatare che c’è un serio rischio che 20 mila famiglie abbiano problemi economici in questo periodo”.