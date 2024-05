Riforma forestale e Formazione professionale, due temi su cui la Regione Siciliana apre due tavoli di crisi. Si comincia oggi, con i segretari di Fai, Flai, Uila Sicilia convocati dal presidente Renato Schifani nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura a Palermo. All’ordine del giorno la riforma forestale. È stata quindi sospesa dalle organizzazioni sindacali la protesta programmata sempre per domattina a piazza Indipendenza, dinanzi a Palazzo d’Orleans. L’iniziativa era stata annunciata nelle scorse settimane per sollecitare una risposta del presidente Schifani, che ha assunto l’interim all’Agricoltura dopo le dimissioni dell’ormai ex assessore Luca Sammartino, alla richiesta di “incontro urgente” sui tempi di esame della riforma da parte della Giunta.

Le preoccupazioni dei sindacati

In una nota diffusa il 4 maggio, i segretari generali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino si erano detti “preoccupati per il ritardo rispetto al percorso che era stato individuato in merito alla nuova legge sulla forestale”. Gli esponenti sindacali avevano inoltre definito “irrinviabile dopo anni di attesa l’approvazione della normativa, in considerazione dell’importanza strategica del settore e alla luce dei continui disastri che ogni anno colpiscono la nostra Isola”. “Si corre il rischio – avevano concluso Scotti, Russo e Marino – che pure questa legislatura finisca senza l’approvazione di riforme indispensabili per uscire da una eterna gestione dell’emergenza che non sappiamo a chi faccia comodo, ma certamente è disastrosa per la Sicilia e per i siciliani”.

Giovedì tocca alla Formazione

Per quanto riguarda il tema Formazione, l’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha convocato le associazioni datoriali per giovedì 16 maggio alle 10 nella sede di via della Regione Siciliana. Il tavolo di crisi è stato attivato per una verifica sullo stato di avanzamento delle procedure relative agli avvisi in corso e sulle eventuali responsabilità dell’amministrazione nei ritardi dei pagamenti. L’obiettivo è trovare soluzioni amministrative immediate a queste problematiche, rispondendo così alla richiesta delle principali associazioni rappresentative degli enti della formazione professionale che hanno chiesto l’attivazione urgente del tavolo e inviato una diffida, con particolare riferimento all’avviso Gol.

I presenti al tavolo

Sono stati invitati gli assessori regionali della Famiglia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia; i dirigenti generali dei dipartimenti Istruzione, università e del diritto allo studio; Formazione professionale; Lavoro, impiego, orientamento e attività formative. L’incontro sarà l’occasione per consentire alle amministrazioni di fornire risposte alle problematiche avanzate dalle parti datoriali e permettere al governo regionale di individuare una soluzione definitiva alle criticità evidenziate