presentata una interrogazione

“Inaccettabile che chi dovrebbe tutelare il bosco, s’imboschi”

Quello del deputato Vincenzo Figuccia non è uno scioglilingua ma l’oggetto di una interrogazione appena depositata ed indirizzata all’assessore regionale per l’agricoltura, la caccia e la pesca Edy Bandiera.

Lo strano caso dell’Assessorato di viale Regione Siciliana che da indiscrezioni riportate nell’atto ispettivo, sembrerebbe diventato il comodo “giaciglio” di alcuni forestali stagionali fuori fascia, circa una trentina, che al riparo dal freddo e dal gelo, sfoderano presenze da amministrativo d’ufficio.

“Un’offesa – dice il deputato regionale – soprattutto nei confronti di chi tra le mille precarietà che attraversano l’intero comparto, vanno a lavorare. Viviamo un momento storico di calamità che impone diligenza e buon senso da parte di tutta l’amministrazione regionale. Non ci dovrebbe essere spazio per vergogne come queste che confliggono apertamente con i principi costituzionalmente garantiti, di buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione. L’assessore spieghi il motivo della loro presenza in quei locali. O avranno assegnate mansioni ben più importanti di spazzare e manutendere alvei e greti, il che pare ipotesi assai remota, oppure ritornino alle riserve, ai boschi e ai fiumi. Tertium non datur”.