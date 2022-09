Ligure di origine ma nota soprattutto per essere stata segretario generale della Cisl. Annamaria Furlan è candidata in Sicilia nelle liste del Pd. Una candidatura, la sua, che ha sorpreso tanti ed è stata anche al centro di polemiche sui così detti paracadutati. Ma lei non si sente avulsa dal contesto siciliano, tutt’altro. E spiega, ospite di Talk Sicilia, il perché oltre ad indicare le priorità per il paese e per la Sicilia nella sua visione, per la sua esperienza sindacale che mette, oggi, a disposizione.

Non sono una paracadutata

“Io sto incontrando migliaia di cittadini e di cittadini in questi giorni. E non c’è polemica. C’è voglia invece di futuro. C’è voglia di ripartire dal lavoro e dalla dignità delle persone. A me è stata chiesta, da parte del Partito Democratico una disponibilità a candidarmi dove c’era bisogno, anche probabilmente, delle competenze che ho maturato in tanti anni di vita sindacale. Mi è stata proposta la Sicilia, è una proposta che ho accolto con gioia. Una regione che dal punto di vista sindacale del lavoro ho seguito per tanto tempo nella mia attività nazionale e metto ben volentieri a disposizione le mie competenze sul lavoro, sul tema che credo sia la priorità da affrontare dando un contributo per migliorare le cose.

Il Reddito di cittadinanza

“Guardi, intanto bisogna dire le cose come stanno a dire la verità. Il reddito di cittadinanza ha salvato dalla povertà assoluta, in modo particolare durante tutto il periodo più acuto della pandemia, tante migliaia di persone, tante migliaia di famiglie. Quindi meno male che lo abbiamo avuto. Sarebbe stata una tragedia non avere nessun supporto alle famiglie più in difficoltà in stato di povertà. Certo, non ha funzionato il rapporto con il lavoro, questo va assolutamente rafforzato. Intanto creando il lavoro, perché per distribuire il lavoro innanzitutto bisogna crearlo. E poi, seguendo le persone che possano passare dal reddito di cittadinanza al reddito da lavoro. Innanzitutto facendo tanta formazione bisogna renderle occupabilità. Le persone disoccupate. Quindi sì al reddito di cittadinanza. Non sono per niente d’accordo con chi dice di abolirlo. Va profondamente rivisto, rafforzato, a tutela intanto delle famiglie numerose e soprattutto per collegarlo al lavoro”.

La formazione come sfida per il futuro

“Il tema della formazione e dell’istruzione è fondamentale. Lo è in Sicilia, come lo è in tutto il Paese. E qui abbiamo delle contraddizioni enormi. Da una parte le aziende chiedono professionalità che non ci sono sul mercato del lavoro e quindi una formazione mirata rispetto al lavoro è indispensabile. Dall’altra abbiamo e qui la Sicilia ha un primato davvero triste migliaia e migliaia di giovani laureati e laureate che dopo tanti anni di studio con grandi grandissimi sacrifici delle famiglie, sono costrette a prendere la valigia dentro una valigia, a mettere i propri sogni, la propria cultura, le cose che hanno studiato e approfondito per tanti anni e andare in un altro Paese per crearsi il futuro. Allora il tema della formazione è essenziale sia per fare in modo che i nostri giovani rimangano in Sicilia, rimangano nel nostro Paese e sia per rendere occupabilità i tanti disoccupati che non hanno una professionalità richiesta sul mercato. Quindi ripartire dal creare lavoro di investimenti nello sviluppo e gli investimenti sulla formazione sono quello che fa la differenza”.

Competenza per sfruttare le risorse del Pnrr

“C’è un tema di competenze nelle istituzioni. Questo vale per la Regione, come vale per i Comuni. Per questo il Partito democratico dice Assumiamo nella pubblica amministrazione subito 300.000 assunzioni nella pubblica amministrazione. Perché se un Comune non ha le professionalità per fare i progetti e seguirli, se in Regione non abbiamo le competenze, ebbene succede quello che è successo tante volte. I progetti che si presentano quando si presentano sono bocciati perché sono fatti male. Ecco, questo non è più ammissibile, come non è ammissibile la carenza che abbiamo nella sanità in questa regione. Una cosa vergognosa. Guardi, quando è scoppiata la pandemia. Noi ci siamo ritrovati davanti a una malattia sconosciuta. A mani nude ma completamente nude, perché non avevamo le mascherine. Non avevamo il respiratore. In una città come Palermo. Avevamo circa dieci posti letto in terapia intensiva, etc. Investire sulla sanità significa anche assumere i precari, infermieri, medici, operatori sanitari che abbiamo presenti nei nostri ospedali e ripartire da quello che l’ultimo governo di destra aveva annientato, e cioè la sanità territoriale. Se davanti alla pandemia noi avessimo avuto una buona struttura territoriale e di sanità, probabilmente avremmo avuto molti lutti di meno”.

La crisi energetica

“E’ una crisi energetica per la quale dobbiamo ringraziare tutti non nasce dal nulla e non nasce dalla guerra che Putin ha dichiarato alla popolazione ucraina e dal ricatto. Perché di questo stiamo parlando? Minacce e ricatto che attraverso il gas fa tutti i Paesi europei, compreso il nostro. Quando sento un po di tentennamenti. Ma in fondo torniamo alle sanzioni. Ma in fondo non è così cattivo. E dobbiamo ricordarci cosa significa quel tipo di scelta. E morte in Ucraina, sotto scacco e sotto ricatto i paesi europei. E l’Europa deve reagire, deve mettere un tetto al costo del gas. Ma dobbiamo anche utilizzare anche tutti gli strumenti e le risorse del Pnr per renderci più autonomi. Per quanto riguarda l’energia, nel frattempo, ovviamente, abbiamo chiesto dei provvedimenti che diano risposte subito alle famiglie e alle imprese. Stanno chiudendo le imprese e quando chiudono le imprese abbiamo più disperazione, più disoccupati. Un Partito democratico ha chiesto il raddoppio immediato del credito di imposte per le imprese e la cosiddetta bolletta sociale. Le famiglie non sono in grado minimamente di affrontare un costo così alto delle bollette. Deve intervenire lo Stato. Il presidente Draghi ha già assunto alcuni provvedimenti a proposito. Ricordo a me stessa, ma lo ricordo a tutti, che oggi a New York Draghi viene premiato come miglior statista del 2022, mentre invece in questo Paese alcune forze politiche hanno fatto cadere il governo. Ecco, immaginiamo come si vedono nelle altre parti del mondo. Ecco alcune cose. Il presidente Draghi le ha già messe in campo? Non basteranno. Dovremo assolutamente sganciare dal costo del gas l’energia, in particolare quella fatta attraverso le rinnovabili, perché sole e vento non costano di più. Fortunatamente per noi costano uguale. Ma anche investire, investire sulle rinnovabili e rendere il nostro Paese più autonomo, meno dipendente. Per quanto riguarda l’energia.

L’appello al voto

“Devono votare il Partito Democratico perché è il partito che ha messo al centro del suo programma il tema del lavoro, che significa la dignità della persona e il tema della coesione sociale. Come viviamo bene è meglio in un Paese dove il dialogo tra giovani e anziani, gli uomini e le donne crea una società più giusta. Io, per quanto riguarda il voto a me stessa la dico così per 40 anni ho fatto la sindacalista, mi sono occupata di lavoro di lavoratori, di lavoratrici, di pensionati, di pensionati, dei giovani che il lavoro non ce l’hanno. La mia esperienza la metto a disposizione per i cittadini e le cittadine di questa bellissima ma anche tanto triste regione quando parliamo di disoccupati e di giovani che devono emigrare”.

La video intervista integrale