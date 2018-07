il 19 luglio a palermo

Il sindacato Usb insieme ai Lavoratori Liberi Ex Sportelli Multifunzionali, comunicano a tutti gli operatori della Formazione Professionale che giorno 19 alle ore 16 presso i locali siti in via Louis Braille n.15, di fronte la Conad di via Pietra Tagliata a Palermo, ci sarà un’assemblea di tutti gli ex lavoratori della formazione professionale per comunicazioni varie che riguardano sia gli interventi, sia i servizi.

Nello stesso sito ci sarà una conferenza stampa per illustrare le ultime novità riguardo il settore a seguito dell’incontro con il governo nazionale del 13 luglio scorso.