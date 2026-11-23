Arriva la svolta attesa dal comparto della formazione professionale in Sicilia. L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha pubblicato l’avviso pubblico che destina 24 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus (Fse+) 2021-2027 al finanziamento del quarto anno dei corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFp).

Uno stanziamento molto atteso dagli operatori del settore, dalle famiglie e dagli studenti, che arriva dopo le forti polemiche della scorsa estate legate proprio alla gestione dei percorsi IeFp, segnata dal ritiro del precedente bando e dalla successiva necessità di riscrivere ed emanare una nuova procedura.

A chi sono rivolti i corsi

I percorsi di Istruzione e formazione professionale sono destinati ai giovani in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (la licenza media) che scelgono un itinerario formativo alternativo ai tradizionali licei e agli istituti tecnici o professionali statali. Il completamento del quarto anno consente agli allievi di conseguire un diploma professionale tecnico riconosciuto e spendibile su tutto il territorio europeo.

Scadenze e modalità di assegnazione dei fondi

La finestra temporale per partecipare all’avviso sarà particolarmente stretta e basata sulla rapidità di invio. Secondo quanto stabilito dall’assessorato:

• Chi può partecipare: gli enti di formazione già accreditati nel Catalogo regionale dell’offerta formativa.

• Apertura e chiusura: la progettazione esecutiva e le richieste di finanziamento potranno essere presentate a partire dalle ore 14 del 1° dicembre 2026 e fino alle ore 12 del 7 dicembre 2026.

• Criterio di assegnazione: le risorse verranno distribuite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, attraverso la procedura a sportello, fino a esaurimento del plafond da 24 milioni di euro.

Il riordino della formazione: dopo dieci anni ripartono anche i corsi Ifts

La pubblicazione dell’avviso sul quarto anno dei percorsi IeFp si inserisce in una più ampia azione dell’assessorato guidato da Mimmo Turano per rimettere in moto la filiera formativa regionale e il raccordo con il mondo del lavoro. Proprio nelle ultime ore, infatti, la Regione ha dato il via libera anche al nuovo avviso dedicato ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts): una misura ripristinata dopo dieci anni di assenza e pensata a costo zero per le casse pubbliche.

I percorsi Ifts, rivolti ai giovani tra i 18 e i 25 anni (inclusi proprio coloro che hanno conseguito una qualifica nei percorsi IeFp), puntano ad accelerare l’ingresso nelle aziende siciliane attraverso l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, rilasciando una certificazione professionale riconosciuta in tutta Europa.