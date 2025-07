Iscrizioni aperte

Oltre il 90% dei diplomati ITS Volta trova lavoro in un anno: aperte le iscrizioni ai corsi 2025-2027 a Palermo nei settori biotech e biomedicale.

Una formazione che apre le porte al lavoro

Oltre il 90% degli studenti trova lavoro entro un anno dal diploma: è questo il dato che meglio racconta il successo dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo, che ha appena aperto le iscrizioni per i corsi di specializzazione biennali 2025-2027. In un mercato del lavoro sempre più selettivo, la formazione tecnica post-diploma si rivela una scelta strategica, capace di coniugare innovazione, competenze pratiche e sbocchi occupazionali concreti.

Un’eccellenza formativa nel cuore di Palermo

L’ITS Academy Volta è parte integrante del sistema nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori, percorso di alta formazione terziaria professionalizzante sostenuto dal Ministero dell’Istruzione. La sede di Palermo si distingue per una forte integrazione tra didattica, pratica in laboratorio e stage aziendali, sviluppati in sinergia con le aziende del settore biomedicale.

La formazione garantisce un’alta spendibilità delle competenze acquisite e si conclude con il rilascio di un diploma di Tecnico Superiore V EQF, riconosciuto a livello europeo.

I percorsi di specializzazione disponibili per il biennio 2025-2027

Per il prossimo biennio, l’ITS Academy Volta attiverà quattro corsi altamente professionalizzanti, ciascuno pensato per rispondere alla domanda attuale del mercato del lavoro:

Biotecnologo della Qualità

Esperto nel controllo qualità e nella gestione dei prodotti e processi biotech. Competenze in normativa, laboratorio e tracciabilità.

Informatico Biomedicale

Figura ibrida tra sanità e informatica, sviluppa e gestisce software, dispositivi e sistemi digitali in ambito sanitario e diagnostico.

Tecnico Specialista Biomedicale

Professionista nella produzione, manutenzione e assistenza delle apparecchiature elettromedicali. Opera in ospedali, cliniche e aziende, pubbliche e private, di dispositivi medici.

Odontotecnico Digitale

Tecnico specializzato nella realizzazione di protesi e dispositivi ortodontici con CAD/CAM, scanner 3D e stampanti 3D.

Ciascun percorso prevede 2000 ore di formazione, di cui 900 in azienda attraverso tirocini mirati, che molto spesso si trasformano in assunzioni dirette.

Borse di studio e Culla Tecnologica

L’ITS Academy Volta offre borse di studio a copertura parziale delle spese di formazione e logistiche. A rendere ancora più attrattiva l’offerta è la presenza nel cuore di Palermo della Culla Tecnologica Biomed & Biotech, 18 laboratori con tecnologie 4.0 realizzati grazie ai fondi PNRR, un contesto immersivo e digitale unico in Sicilia.

Dotata di tecnologie avanzate per la simulazione e la sperimentazione – dalla realtà aumentata alla robotica, dai software per l’imaging biomedicale ai dispositivi biotech – la Culla tecnologica rappresenta il fulcro dell’esperienza formativa immersiva dell’ITS Academy Volta.

Un modello vincente grazie al forte legame con le imprese.

Il successo occupazionale dell’ITS Academy è strettamente legato al coinvolgimento diretto delle aziende: queste partecipano alla progettazione dei corsi, ospitano gli studenti in stage e spesso li assumono al termine del percorso. Tra i partner figurano aziende leader nei settori biomedicale, farmaceutico, sanitario e ambientale, che credono nel talento dei giovani formati dall’ITS Academy.

Iscrizioni già aperte: come candidarsi

Le iscrizioni ai percorsi per il biennio 2025-2027 sono già aperte. Possono partecipare tutti i diplomati delle scuole superiori. L’ammissione avviene tramite selezione.

Tutte le informazioni su modalità, scadenze e documentazione necessaria sono disponibili sul sito ufficiale dell’ITS Academy.