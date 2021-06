grande curiosità ed entusiasmo in città

Un’auto da Formula 1 sfreccia in corso Vittorio Emanuele a Palermo

Red Bull sta girando uno spot promozionale in città

Grande entusiasmo e curiosità da parte degli amanti della velocità

Una macchina da Formula 1 a Palermo

Il rombo dei motori della monoposto, marchiata Red Bull, ha svegliato stamattina il centro storico della città ed è stato accolto dagli applausi della gente che si trovava per strada e che ha assistito alle accelerate e frenate del mezzo con grande entusiasmo.

Un video promozionale

Tutti si sono chiesti subito il motivo del passaggio dell’auto in quello strano ‘circuito’.

Ebbene, la vettura è protagonista di uno spot pubblicitario girato da Red Bull a Palermo.

A quanto sembra il set, allestito stamattina tra corso Vittorio Emanuele, i Quattro Canti e piazza Bologni, toccherà alcuni dei luoghi più belli e iconici della città, probabilmente anche Ballarò, Mondello e il Foro Italico.

Le riprese dovrebbero durare fino al 22 giugno.

Nei giorni scorsi i sopralluoghi

Sul nuovo spot di Red Bull non trapelano molte indiscrezioni, ma certamente nei giorni scorsi sono stati effettuati dei sopralluoghi per scegliere le location più suggestive.

Per Palermo dunque si tratta di una ulteriore occasione di visibilità.

Gli amanti della velocità a caccia delle altre location

Gli amanti della velocità stanno già cercando di scoprire quali siano le altre location dello spot che vede protagonista l’automobile tirata a lucido. Il misterioso pilota ha fatto stamattina il suo regolare pit stop in piazza Bologni. Tanta la curiosità in città e sono in molti coloro che sperano di vedere ancora la monoposto ‘esibirsi’.

Intanto è in corso il Gran Premio di Francia

Ieri Max Verstappen ha chiuso al comando la prima giornata di libere del Gran premio di Francia di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha trovato il miglior tempo nella seconda sessione sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet, girando in 1’32″872: alle sue spalle, per appena 8 millesimi, la Mercedes di Valtteri Bottas che invece era stato il più veloce al mattino (1’33″448) davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (+0″335) e alle due Red Bull di Verstappen (+0″432) e Sergio Perez.

GUARDA IL VIDEO