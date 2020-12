Ancora danni per il forte Palermo. In corso Tukory un grosso albero è caduto strada finendo su un’auto in transito. Per l’autista solo tanto spavento.

Altri alberi sono caduti in via Lincoln, alla Favorita nella strada che porta a Mondello. Altri due tir sono finiti di fianco sull’autostrada Palermo Messina e Palermo Mazara del Vallo.

Uno questa mattina era finito sul guard-rail sulla Palermo Catania. Sulla strada statale 286 “Di Castelbuono” il traffico è bloccato nei pressi di Geraci Siculo (Pa), per la presenza di un albero caduto sulla sede stradale a causa del forte vento.