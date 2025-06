Un fortissimo temporale si è abbattuto nella zona di Altofonte. Sono saltati tombini, strade allagate. Il sindaco Angela De Luca, gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco stanno verificando se la forte burrasca d’acqua ha provocato danni. In un’abitazione in via della Sorgente è crollato il solaio di legno.

Le canalette di scolo erano ostruite e l’acqua è entrata in casa facendo crollare il solaio. Nessun danno alle persone e all’abitazione. “Ancora piove qui ad Altofonte – dice il sindaco – e stiamo controllando il territorio. Abbiamo avuto una fortissima precipitazione molto intensa”.