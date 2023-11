“Qualcuno pensava che Forza Italia sarebbe andata incontro ad un periodo buio e suggeriva persino altri scenari e alleanze improbabili. E invece oggi il partito è più forte che mai, centrale e protagonista in Sicilia e in Italia, al governo della nostra terra e del Paese. Dedichiamo questo evento di Taormina al presidente Berlusconi“.

Le parole di Falcone

Lo ha dichiarato l’assessore all’economia della Regione Siciliana Marco Falcone, aprendo “Etna23 – Il Meeting del Buongoverno” a Taormina, la convention di Forza Italia che domani verrà conclusa da Antonio Tajani. “Siamo già oltre le millecinquecento presenze, oltre 500 ospiti negli hotel taorminesi. Oggi vogliamo ribadire che Forza Italia è indispensabile per il paese ed è il motore di questa stagione di buon governo con attenzione alle vicende interne e a quelle internazionali. Liberalismo, garantismo e atlantismo sono i principi che ci rendono un partito unico, sintesi ed equilibrio del centrodestra e nel panorama politico nazionale. Come dice Antonio Tajani, siamo il centro permanente di gravità della politica italiana”.

Tajani: “Momento di ascolto”

“Questa due giorni – ha proseguito Tajani – è un momento di grande confronto e di ascolto, di proposte e di responsabilità in cui Forza Italia si relaziona con il mondo produttivo, imprenditoriale, professionale e con le parti datoriali e sociali, senza farsi travolgere dai populismi e perseguendo obiettivi per certezze di crescita, sviluppo e qualità della vita. Adesso – conclude l’esponente azzurro – bisogna concertare il futuro e realizzare le migliori strategie per tornare nei nostri territori e crescere, con rispetto e con determinazione, seguendo quella logica di lungimiranza che ci è stata consegnata da qualcuno in eredità, dal nostro presidente Silvio Berlusconi che ci guarda da lassù. Dobbiamo rappresentare con orgoglio e continuità chi si è dimostrato sempre un passo avanti e oggi ci osserva con fierezza”, ha concluso.

Tamajo pronto a candidarsi per le Europee

Inizia anche la campagna elettorale in vista delle Europee. primo nome che viene fuori è quello dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, campione di preferenze e azzurro sempre in prima linea nel primo anno di governo: “Io candidato alle Europee? Sono a disposizione del partito di Forza Italia, se mi chiamano io ci sono…” ha detto proprio l’assessore regionale alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, rispondendo ai giornalisti che, a margine della convention ‘Etna 23’ gli chiedevano se sarà candidato alle prossime Elezioni europee.

