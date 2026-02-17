“Forza Italia Giovani consolida la propria presenza in Sicilia attraverso un movimento più strutturato in tutte le province, con l’obiettivo di dare visibilità e responsabilità ai numerosi giovani che hanno aderito al partito”.

Lo ha dichiarato il segretario regionale Fabrizio Tantillo, presentando nomi e incarichi della squadra chiamata a guidare il movimento in questa fase di riorganizzazione.

“Un metodo – continua – per raccogliere e dare seguito alle istanze e alle idee dei nuovi iscritti, promuovendo un rapporto costante di supporto e collaborazione con l’azione di governo del Presidente Renato Schifani, che sta mettendo in campo numerosi provvedimenti a favore dei giovani, e in sinergia con il partito guidato da Marcello Caruso, impegnato a portare avanti una politica concreta di inclusione e valorizzazione delle nuove generazioni”.

Con questo nuovo assetto, Forza Italia Giovani punta a rafforzare il proprio radicamento in Sicilia e a rendere più incisiva la presenza del movimento giovanile nelle province e nelle grandi città, consolidando il dialogo con il partito e con il governo regionale.

Tantillo: “Scelta di squadra in linea con il lavoro nazionale”

Il segretario regionale sottolinea il lavoro svolto nelle ultime settimane per arrivare alla definizione della nuova squadra: “Questo assetto organizzativo è il risultato di un percorso di confronto finalizzato a potenziare l’azione politica del movimento giovanile sull’intero territorio isolano, con una scelta di squadra e di visione e in linea col lavoro fatto a livello nazionale.

Al nostro Segretario Nazionale Simone Leoni – aggiunge – va il nostro sincero riconoscimento per la disponibilità, l’attenzione e la capacità di accompagnare con equilibrio e concretezza la crescita del movimento giovanile. Ha saputo valorizzare le energie dei territori e incoraggiare una classe dirigente giovane e competente, Il suo impegno rappresenta un punto di riferimento per tutti noi. La sua vicinanza alla Sicilia è sempre stata autentica e concreta, fatta di ascolto, confronto e sostegno continuo”.

Tantillo ha poi rivolto un ringraziamento al suo vicario Gorgui Diagne, “per una sintonia politica e organizzativa che si traduce in supporto quotidiano alla squadra e rafforzamento del lavoro sui territori”.

La nuova squadra regionale e i segretari provinciali

Ecco i componenti della nuova squadra dirigente regionale:

Matteo Randazzo : Vice Segretario Regionale;

: Vice Segretario Regionale; Calogero Contino : Responsabile Regionale dell’Organizzazione;

: Responsabile Regionale dell’Organizzazione; Ludovica Infantino ed Emanuele Paoniti: Responsabili Regionali della Comunicazione.

Definita anche la struttura provinciale, con i seguenti segretari:

Orazio Rubino (Palermo);

(Palermo); Andrea Paparo (Catania);

(Catania); Santi Coniglio (Messina);

(Messina); Giulia Randisi (Agrigento);

(Agrigento); Daniele Pantaleo (Trapani);

(Trapani); Naide Panepinto (Caltanissetta);

(Caltanissetta); Cateno Grancagnolo (Enna);

(Enna); Marta Messina (Siracusa);

(Siracusa); Vincenzo Melfi (Ragusa).

Per le Grandi Città sono stati nominati:

Giacomo Schillaci (Palermo);

(Palermo); Antonio Barbagallo (Catania).

Con questo assetto, Forza Italia Giovani punta a rafforzare la propria presenza in Sicilia e a costruire un dialogo stabile con i territori, valorizzando una nuova classe dirigente giovanile all’interno del partito.

“Investiamo nei giovani affidando loro spazi e responsabilità”

A sostenere la scelta del partito è l’on. Bernardette Grasso, coordinatrice provinciale di Forza Italia, che sottolinea il valore della continuità e della leadership giovanile: “La riconferma di Matteo Randazzo rappresenta un segnale importante di continuità e crescita per il nostro Partito – dichiara l’on. Bernardette Grasso, deputata regionale di Forza Italia e coordinatrice del Partito per la provincia di Messina. È la dimostrazione concreta della volontà di investire nei giovani, affidando loro responsabilità e spazi di leadership”.

“Ho sempre sostenuto che il futuro della nostra terra passi da ragazze e ragazzi preparati e motivati – continua la Coordinatrice provinciale. In questi anni, insieme al gruppo di Forza Italia Giovani della provincia di Messina, Matteo ha lavorato con impegno e spirito di collaborazione per il bene del territorio. Sono certa che saprà continuare a portare avanti con determinazione le istanze delle nuove generazioni”.

“Se iniziare è semplice, continuare è la vera sfida – afferma Matteo Randazzo. Ringrazio il Partito poiché ricevere nuovamente la fiducia dopo tre anni di intenso lavoro è motivo di orgoglio e responsabilità. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere i giovani protagonisti della politica territoriale e offrire un contributo generazionale concreto alla nostra Sicilia”.