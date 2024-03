il congresso di Forza Italia giovani

I giovani azzurri a congresso per dire a chiare lettere che Forza Italia c’è e che loro sono pronti a scrivere il futuro di un partito che continua la sua evoluzione. A tre mesi, anche meno, dalle elezioni europee e da una piccola tornata di amministrative gli azzurri rivendicano presenza e spazio.

Tamajo parla ai giovani del suo partito

“Forza Italia è un partito che va cambiando. Questo è il partito della lotta alla mafia. Stiamo lontano mille miglia della criminalità organizzata. Nel nostro partito c’è anche Caterina Chinnici. In campagna elettorale ci sono tematiche che qualcuno vorrebbe avere l’esclusiva. Ma la lotta alla mafia non è un problema di corrente politica, ma una necessità umana” ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo nel suo intervento parlando ai giovani del provinciale di Forza Italia di Palermo.

Forza Italia contro la mafia

“La presenza di Caterina Chinnici tra noi dà l’idea che Forza Italia sta cambiando ed è in prima linea nella lotta alla mafia, contrastando con tutte le sue forze la criminalità organizzata: lotta alla mafia e giustizia non sono temi esclusivamente di sinistra, ma fanno parte stabilmente del programma di Forza Italia”.

I giovani per accorciare le distanze tra governo e territorio

“La riorganizzazione di Forza Italia è continua e punta l’attenzione alle istituzioni locali e sui giovani: la presenza di tanti ragazzi qui è la conferma che Forza Italia riesce ad avere un grande appeal tra le nuove generazioni. Accorciare le distanze tra governo e territorio è uno dei principali progetti che abbiamo: il nostro è un partito pluralista con diverse anime moderate, centriste, riformiste e liberali, c’è un mondo nuovo che ha trovato la sua casa in Forza Italia”.

Le elezioni, una sfida da vincere

“Il risultato ottenuto in Abruzzo è importante e getta ottime basi per il futuro, ma anche in Basilicata ci aspettiamo qualcosa di importante – continua Tamajo, – In ottica europee siamo un partito inclusivo, aperto alle forze moderate e a realtà autonomiste locali, ma anche per il mondo cattolico Forza Italia si sta confermando come l’unico riferimento possibile tra i partiti di centrodestra”.

Le Europee

“Non mi ha mai regalato niente nessuno. Sono stato eletto sempre con la preferenza. Non ho avuto mai la fortuna come succede a numerosi deputati e senatori a Roma. Da sempre a favore dei giovani e delle donne che camminano insieme ad uomini politici di esperienza. Ministro Totò Cardinale mio maestro politico” ha concluso Tamajo, parlando, infine, come candidato Fi alle Europee.