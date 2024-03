“Da iscritto in Forza Italia della prima ora sento che il partito si sta rinnovando al passo con i nuovi tempi”. Queste le parole dell’ex senatore e commissario Irsap, Marcello Gualdani durante il primo congresso provinciale di Palermo organizzato dai giovani di Forza Italia, presso il Saracen Sands Hotel & Congress di Isola delle Femmine.

Guadani: “Abbiamo la responsabilità di ascoltare le nuove generazioni”

“Abbiamo la responsabilità di ascoltare, comprendere e rispondere alle esigenze delle giovani generazioni, specialmente di coloro che hanno il coraggio e determinazione”- Continua Gualdani. “La politica non è solo un mezzo per governare, ma un vero e proprio strumento di cambiamento che, se utilizzato con saggezza e lungimiranza, può generare un impatto positivo duraturo.

Il nostro partito ha sempre creduto nel potere dell’innovazione e dell’impresa come motori di crescita e sviluppo. È per questo che ci impegniamo a creare un ambiente favorevole per i giovani imprenditori, facilitando l’accesso al credito, semplificando la burocrazia e incentivando l’investimento in nuove tecnologie.

“La politica regionale deve ascoltare il territorio”

Gualdani ha poi parlato della situazione della Regione: “La politica regionale, in particolare, ha il compito di ascoltare le specificità del territorio e di agire in modo che le potenzialità locali possano essere valorizzate al massimo, creando opportunità concrete per chi è pronto a mettersi in gioco. A livello nazionale, il nostro impegno si traduce nel promuovere leggi che sostengano l’imprenditorialità giovanile, nell’investire in istruzione e formazione di qualità e nell’assicurare che le infrastrutture del paese siano all’altezza delle sfide del domani. È nostro dovere essere i catalizzatori di un cambiamento positivo, che parta dalle nostre comunità e si estenda a tutto il paese. Lavoriamo insieme per costruire un’Italia in cui la giovane classe imprenditoriale non solo prosperi, ma sia anche protagonista di un futuro più luminoso per tutti”, conclude l’ex senatore.

