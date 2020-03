"A fatturato zero, imposte zero. Solo con uno shock economico si potrà ripartire."

Coronavirus, caso contagio all'ex provincia di Palermo "Tamponi per chi è stato in contatto con dipendente ente"

Coronavirus, l'accordo sulla Cig in deroga, Cna "Importante valvola sfogo aziende"

Coronavirus, famiglie in difficoltà economiche, l'iniziativa "La spesa sospesa"

Contagio da Coronavirus in Sicilia, 1095 attualmente positivi, 159 in più di ieri, 68 in intensiva, 33 deceduti