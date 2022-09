Pallavolo, serie B1 femminile, la centrale classe 2005 arriva dalla MedTrade

La matricola Caffè Trinca Palermo punta sulle giovani promesse siciliane per la sua prima apparizione nel campionato nazionale di serie B1 di pallavolo. Francesca Evola, centrale classe 2005 alta 1.86, la scorsa stagione alla Medtrade Volley Palermo, arriva alla corte del tecnico Tommaso Pirrotta.

La squadra nel frattempo prosegue la preparazione in vista della prossima stagione tra pesi a Barcarello e allenamenti tecnici ad Isola delle Femminine. Il campionato, ricordiamo, partirà il prossimo 8 ottobre e per le rosanero ci sarà la trasferta a Pomezia, la settimana successiva, invece, subito derby tutto palermitano al PalaWinning con la Duo Rent Terrasini.

Francesca Evola fa il salto di categoria

Francesca Evola, palermitana, rimane quindi nella sua città ed anzi, fa il salto di categoria. Appassionata d’arte, si avvicina alla pallavolo piccolissima, ma la sua formazione inizia nell’under 13 del Volley Palermo, sotto la guida di Linda Troiano.

“Con Linda siamo partite dalle basi – sottolinea la centrale – e in poco tempo siamo arrivate ad avere tante soddisfazioni, passando per promozioni e convocazioni regionali e nazionali: Grazie a lei sono diventata l’atleta e la persona che sono oggi”.

Esordio in prima squadra a 13 anni

Evola ha partecipato al Trofeo dei Mari ed al Trofeo delle Regioni, oltre che numerose vittorie e finali territoriali nei campionati giovanili dall’under 13 all’under 19. Il suo passaggio in prima squadra, sempre al Volley Palermo, è avvenuto a soli 13 anni, con una immediata scalata, che dalla prima divisione l’ha portata in serie D, l’anno dopo in serie C a 15 anni, per poi approdare a 16 al primo campionato di B2 della trascorsa stagione.

Convocata per uno stage in nazionale giovanile

Grazie alle sue potenzialità tecniche, Francesca Evola, lo scorso anno ha, inoltre, ricevuto la convocazione per lo stage della nazionale giovanile dal direttore tecnico Marco Mencarelli. Il raduno azzurro nel Centro Pavesi e il confronto con le più forti coetanee d’Italia ha sicuramente arricchito il bagaglio tecnico della centrale palermitana e dato sicurezza sulle possibilità di una carriera pallavolistica.

Evola al Caffè Trinca Palermo, “Entusiasta e felice per questa opportunità”

Quest’anno Francesca Evola sale ancora di categoria e con il Caffè Trinca Palermo siglerà il suo esordio in serie B1, continuando comunque a giocare il suo ultimo campionato under 18 con la società di appartenenza. Si prospetta per lei una stagione impegnativa e allo stesso tempo ricca di nuovi stimoli.

“È il primo campionato che faccio con una società diversa da quella in cui sono cresciuta – conclude – sono entusiasta e felice per questa opportunità, darò il massimo per fornire il mio contributo alla squadra e per arricchire il mio bagaglio sportivo”.