L'evento curato da Gianni Gebbia per Restart 2022

Il violinista Francesco Incandela sarà in concerto a Palermo, a Palazzo Mirto, il prossimo 11 agosto alle ore 21,15 per ” Violinisoli”. Il concerto di Incandela fa parte del calendario di Restart 2022, il festival di cultura che apre i luoghi e le dimore storiche di Palermo nelle notti d’estate. Il concerto di Incandela fa parte della rassegna musicale i “Giovedì del Ninfeo” curata da Gianni Gebbia.

Incandela in concerto per Restart a Palazzo Mirto

Il senso di questo appuntamento, un “ipnotico solo” viene spiegato così da Incandela, violinista delle Corde Pazze ed arrangiatore per la Rappresentante di Lista: “Un violino al centro, non come protagonista di una scrittura virtuosistica ma come narratore e sviluppatore di storie sonore che si evolvono in modo sempre inaspettato ora traendo spunto da moduli ritmici, ora da intuizioni melodiche. Il suono diventa mezzo per costruire atmosfere e immagini scaturite dall’intuizione del violinista compositore, che sfrutta e vive in modo trasversale le attitudini del suo strumento, ponendo al centro del linguaggio la costruzione, senza mai perdere il gusto per l’improvvisazione. Minimalismo, loop, suoni mediterranei e sonorità filmiche con improvvise virate prog rock, sono gli ingredienti fondamentali di questo percorso sonoro.”

La biografia di Francesco Incandela

Francesco Incandela è nato a Palermo nel 1983. Nel 2006 si diploma in violino al Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo e nel 2009 consegue la laurea specialistica di II°livello in “Discipline Musicali” indirizzo Interpretativo/compositivo presso il Conservatorio di Musica “S.Cecilia” di Roma.

In qualità di violinista, arrangiatore e compositore, è fondatore di diverse formazioni come Cordepazze, String Sharper Quartet, Hysterical Sublime ,con cui pubblica dischi e riceve diversi premi. Negli anni collabora sia in studio che dal vivo con artisti del panorama italiano come Cesare Basile, Alfonso Moscato, Dimartino, Simona Norato, Alessio Bondì, Fabrizio Cammarata, Angelo Sicurella, Serena Ganci, Pippo Pollina, Orchestra In/Stabile Dis/Accordo, Morgan, Paola Turci, La Rappresentante di Lista (Sanremo 2021) e altri.

A novembre 2019 ha pubblicato il suo lavoro da solista “Flow Vol.1” per Tip Off Records, disco strumentale che si muove tra minimalismo e improvvisazione.

Il ticket per il concerto – come per tutti gli eventi di Restart può essere acquistato online. Per comprare il biglietto del concerto di Francesco Incandela, collegarsi a questo link: https://app.restartpalermo.it/?e=palazzo-mirto-violini-soli