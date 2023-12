Il partito sceglie l'ex sindaco di Ventimiglia di Sicilia

Antonio Rini è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Palermo. A deciderlo è stata l’assemblea locale del partito che si è tenuta nella giornata di domenica 3 dicembre all’Astoria Palace Hotel di via Montepellegrino. Consesso nel quale erano presenti tutti i consiglieri comunali del capoluogo siciliano ed alcuni esponenti di punta del gruppo dei meloniani in Sicilia. Fra questi anche l’assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Scarpinato, a cui Rini succede nel ruolo proprio di coordinatore cittadino.

Un bel salto per l’ex sindaco di Ventimiglia di Sicilia, presentatosi ieri al congresso cittadino nonostante un recente infortunio al gomito destro che lo costringe ancora con il gesso. Diciotto mesi in cui Antonio Rini si è potuto togliere diverse soddisfazioni dal punto di vista politico, come l’elezione a consigliere comunale ottenuta fra le fila dei meloniani nella tornata di elezioni amministrative dello scorso anno. Un mandato, quello dato dai cittadini, a cui si è affiancato quello di presidente della II Commissione Consiliare (Urbanistica e Lavori Pubblici).

“Con emozione accetto questa nuova sfida – dichiara il neo coordinatore Antonio Rini -. Fratelli d’Italia, con la nostra leader Giorgia Meloni, è un partito vero che ha permesso, per il suo congresso cittadino, un autentico momento di confronto, dibattito e progettualità. Il nostro obiettivo sarà quello di proseguire la campagna di radicamento territoriale, costruire un partito aperto, plurale e contribuire ad un programma di governo della Città serio, responsabile e concreto. Noi siamo pronti”. Una nomina che arriva ad una settimana di distanza dalla riconferma del senatore Raoul Russo nel ruolo di coordinatore provinciale a Palermo di Fratelli d’Italia.

A Siracusa il partito sceglie Napoli

Riconferma invece in quel di Siracusa per il commissario provinciale Giuseppe Napoli. Un congresso provinciale senza storia quello che si è celebrato ieri nel capoluogo aretuseo in cui il neo capo di partito dei meloniani era l’unico candidato come del resto è accaduto in altre province, come ad Enna, dove a vincere è stato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, unico in corsa per la poltrona di coordinatore cittadino. Ciò anche se è stata probabilmente la prima volta di una elezione congressuale senza la presenza del vincitore: un problema fisico ha impedito al neo presidente di Fratelli d’Italia di partecipare ai lavori anche se ha seguito i lavori in video collegamento.