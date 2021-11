affondo del deputato regionale cafeo

Polemiche sul Frecciabianca, il treno che coprirà la tratta tra Palermo, Catania e Messina

Il deputato Ars della Lega Cafeo lo bolla come obsoleto e lumaca

Affondo al sottosegretario del M5S Cancelleri a cui si chiede di salire a bordo per testarlo

“Consiglio vivamente al Sottosegretario alle Infrastrutture Cancellieri, considerate le sue dichiarazioni di questi giorni, di provare a prendere questo treno e trarre delle serie conclusioni.” .

La Lega contro Cancelleri

Duro affondo del deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo sulla vicenda del Frecciabianca, il treno inaugurato nei giorni scorsi a Catania, che coprirà le tratte tra Palermo, Messina e Catania ma che tante polemiche hanno suscitato, in particolare sulla loro vetustà rispetto ai convoglio che transitano sulle reti ferroviaria del Nord Italia. Contro ne ha anche parlato a Casa Minutella, il talk in onda su BlogSicilia il presidente della Commissione parlamentare regionale, Claudio Fava.

Treno obsoleto e lumaca

“Il Frecciabianca è un treno obsoleto che impiega addirittura qualche minuto in più rispetto agli altri già esistenti e lenti in Sicilia” dice il deputato regionale della Lega, per cui “si tratta di un contentino riservato ai viaggiatori siciliani da parte di Trenitalia con l’avallo e la soddisfazione di alcuni parlamentari e membri del Governo, evidentemente abituati ad essere felici con poco”.

Per il parlamentare regionale della Lega “il teatrino sui treni Frecciabianca che in queste ultime ore sta interessando le ferrovie siciliane è quanto di più umiliante possa esserci per un popolo che, dal punto di vista dei trasporti, è ancora fermo a più di 50 anni fa”.

Piano Marshall per le ferrovie

“Invece è arrivato proprio il momento di lamentarsi e di battere i pugni sul tavolo se necessario, specie alla

vigilia del più grande investimento pubblico dai tempi del Piano Marshall – prosegue Cafeo – perché se qualcuno ritiene un successo ottenere per la Sicilia i treni scartati dal resto d’Italia, evidentemente non ha ben chiari i criteri che identificano un obiettivo raggiunto rispetto a un pannicello caldo offerto per calmare momentaneamente le acque”.