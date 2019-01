Meteo

Ancora nel segno dell’instabilità sono le previsioni meteo per la giornata di domani in Sicilia. Nuvole e schiarite si alterneranno per l’intera giornata su tutte le province dell’Isola. Possibili residue piogge nel Palermitano e nel Trapanese. Le temperature rimarrano stazionarie. I venti saranno da moderati a forte e soffieranno dai quadranti nord occidentali. Mari mossi.