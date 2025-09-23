Si allungano i tempi di riapertura del Parco Cassarà di via Basile a Palermo, chiuso ormai da oltre 11 anni. Prima della riapertura, infatti, il Comune dovrà provvedere alla bonifica o messa in sicurezza, come statuisce il decreto regionale appena pubblicato, col quale si approva l’analisi di rischio relativa all’area meno inquinata della struttura”. Ne dà notizia il deputato regionale M5S Adriano Varrica.

La palla torna al Comune di Palermo

“La palla – dice Varrica – adesso passa al Comune di Palermo che, per legge, ha 6 mesi per presentare il progetto di intervento, ma è di ogni evidenza che l’amministrazione Lagalla ha perso tempo prezioso per passaggi che si potevano fare in un anno . Quantomeno, il Comune utilizzi subito le risorse regionali stanziate grazie a un mio emendamento”.

Disponibili 150mila euro

“L’Amministrazione Lagalla – continua Varrica – ha speso quasi tre anni e mezzo per fare piano di caratterizzazione e analisi del rischio, procedure realizzabili in non più di un anno. Ricordo che come Movimento 5 stelle fummo costretti ad inviare una diffida per sbloccare l’affidamento delle indagini un anno fa. Speriamo in un cambio di passo del Comune, potendo anche contare sui 150.000 euro stanziati con mio emendamento nel bilancio regionale e ancora inutilizzati”.