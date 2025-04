Salgono a due gli evasi dal carcere minorile del malaspina ricatturati nell’arco di poche ore. Il primo fuggitivo è stato ripreso in circa 4 ore. Si tratta di un extracomunitario bloccato non distante dal carcere dopo l’evasione. E’ un detenuto della Costa d’Avorio.

Il secondo fuggitivo è stato intercettato fra il mercato di ballarò e Corso tukory circa un’ora dopo la cattura del primo.

L’evasione

L’evasione dal carcere Malaspina di Palermo era scattata intorno alle 10,30 del mattino di oggi domenica 13 aprile. Tre giovani detenuti, tutti extracomunitari, un tunisino, un marocchino ede un cittadino della Costa d’Avorio, erano riusciti a lasciare il carcere minorile scendendo dalle mura di cinta utilizzando delle lenzuola intrecciate esattamente come nei film. Immediatamente sono scattate le ricerche e anche un elicottero da stamane incrocia intorno ai quartieri dove possono nascondersi gli evasi.

Caccia all’ultimo fuggitivo

Continua, intanto, la caccia all’ultimo fuggitivo. Le ricerche sono in corso in diversi quartieri ma anche nelle stazioni ferroviarie di Palermo. Controlli anche al porto.

Tensioni non nuove all’istituto di pena minorile

L’istituto di pena minorile Malaspina non è nuovi a tensioni, incidenti e fughe. Per la sua stessa natura di istituto correttivo non ha le stesse misure di sicurezza delle carceri per maggiorenni.

A dicembre scorso si erano vissuti momento di tensione quando due giovani detenuti, per futili motivi, si erano scagliati contro un agente della polizia penitenziaria facendolo cadere e provocando una forte contusione al ginocchio. Lo avevano raccontato i sindacati degli agenti della polizia che chiedono da tempo nuovi interventi anche nelle carceri per i minorenni dove sono reclusi anche ragazzi che hanno la maggiore età e che spesso creano tensioni.

I due giovani trasportati in un altro penitenziario

I due protagonisti di quell’episodio erano in attesa del provvedimento della magistratura dovrebbero essere trasferiti nelle prossime ore in un altro penitenziario. L’agente della polizia penitenziaria si trova al pronto soccorso per essere visitato e per eseguire accertare le condizioni del ginocchio e stabilire la prognosi.