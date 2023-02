Strada chiusa

I vigili del fuoco questa mattina hanno chiuso al transito la via Filippo Parlatore a Palermo per una fuga gas. Diverse segnalazioni sono arrivate alla sala operativa del comando provinciale in via Scarlatti numerose telefonate di residenti che segnalavano un forte odore in zona.

Intervengono tecnici di Amg

Stanno intervenendo i tecnici comunali della Amg per eseguire un controllo. Fino a quando non cesseranno i controlli la strada resterà chiusa.

Rientrata l’emergenza

L’emergenza inpochi minuti è rientrata in via Filippo Parlatore a Palermo. “I tecnici dell’Amg – dicono dall’azienda – sono riusciti a risalire al guasto che riguardava la tubazione interna di un utente. Amg Energia ha messo in sicurezza l’impianto chiudendo il contatore”.

Intervento tempestivo

Intervento tempestivo dei tecnici del servizio di distribuzione gas di AMG Energia stamattina in via Filippo Parlatore. Gli operatori dell’azienda hanno riscontrato una dispersione nell’impianto interno a valle del contatore di un residente dell’edificio all’altezza del civico 20/21. L’impianto è stato subito messo in sicurezza con la chiusura del contatore, così come previsto dalla normativa vigente, in attesa che l’utente interessato provveda a effettuare i lavori per eliminare il problema. La presenza di odore di gas nella zona è stata segnalata anche al numero verde di AMG Energia 800136136, destinato alle emergenze gas.

Incendio in deposito di barche

Un incendio devasta un deposito di barche a Santa Flavia, nel Palermitano. Per l’esattezza è accaduto all’alba nella borgata marinara di Porticello. Diverse le imbarcazioni interessate dal rogo. I danni non sono stati quantificati ma sarebbero ingenti.

Dove è accaduto Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un noto cantiere dove si effettuano riparazioni e custodia di natanti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Le operazioni hanno permesso di circoscrivere subito il rogo, evitando danni ben peggiori. Sul posto anche i carabinieri, si sta cercando di capire le cause del rogo. L’incendio devasta 4 imbarcazioni che erano sistemate l’una accanto all’altra. Ieri incendio in una scuola abbandonata in via Tricomi a Palermo I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare la zona. Hanno impiegato diverse ore per completare l’intervento. Non appena finiranno le operazioni di spegnimento i tecnici cercheranno di individuare le cause del rogo. Sono intervenute diverse squadre. L’edificio si trova nei pressi dell’ospedale Civico. Non ci sarebbero feriti.

La tragedia qualche giorno fa a Palermo

Tragedia nei giorni scorsi, dove è morta una donna disabile nell’incendio scoppiato nel suo appartamento a Palermo. E’ successo in via Maltese. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4. Immediati i soccorsi per spegnere il rogo ma non è stato possibile salvare la persona che si trovava all’interno.

Immediati soccorsi

I pompieri nell’arco di pochi minuti si sono recati in via Maltese. Tra le fiamme si sono fatti spazio sino a raggiungere l’interno dell’immobile. Ad essere stata trovata una persona deceduta. Sul posto anche un’ambulanza del 118 ma oramai non c’era più nulla da fare. Indagano sul caso i carabinieri. Si sta ancora cercando anzitutto di capire le cause del rogo. Sono in corso accertamenti.