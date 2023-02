E’ morto Giuseppe Sorte a soli 49 anni

E’ ancora sotto shock la sanità Palermitana tanto quanto il paese di Santa Flavia per la tragedia che ha investito la borgata marinara di Porticello. E’ morto improvvisamente Giuseppe Sorte, l’infermiere dell’ospedale Giglio di Cefalù stroncato da un infarto a soli 49 anni. L’uomo era residente nella borgata marinara di Porticello ed originario della vicina Bagheria. Da tutti conosciuto per la sua professionalità, la disponibilità verso il prossimo e la gentilezza. Lascia la moglie e due figli.

La tragedia

La tragedia si è consumata ieri, in una delle più classiche domeniche tranquille di Porticello. Intorno all’ora di pranzo il 49enne avrebbe accusato un improvviso malore, si è accasciato, privo di sensi. Inutili i soccorsi. Il cuore di Giuseppe Sorte si era già fermato a causa, si presume, di un infarto fulminante. Prima di approdare all’ospedale Giglio, l’infermiere era stato in servizio nel reparto di Urologia dell’Arnas Civico e Benfratelli Di Cristina e Ascoli. Ovunque era andato si era distinto per la sua estrema gentilezza, pronto a regalare un sorriso e una parola di conforto a chiunque.

Altro lutto a Lampedusa

Nei giorni scorsi la Sicilia colpita da un altro lutto. Gianfranco Cucina, 33 anni, titolare di un famoso chiosco a Lampedusa, nell’Agrigentino, è morto all’improvviso. Il giovane lascia la moglie e un figlio di appena quindici mesi. Conosciutissimo sull’Isola, Gianfranco era un giovane buono, discreto e sempre disponibile. Capitano della barca “Madonna del Carmine”, oltre alla gestione del chiosco portava i turisti al largo per far vedere le bellezze naturali dell’isola con tanto di pranzo a bordo. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Il sindaco Filippo Mannino ha dichiarato il lutto cittadino sino al giorno dello svolgimento dei funerali dello sfortunato giovane.

Un’altra tragedia nei giorni scorsi

La tragedia dopo quella del vigile del fuoco Agostino Messina, 40 anni, morto all’interno della caserma dove prestava servizio. Originario di Trapani, è stato colpito da un malore fulminante e si è accasciato al suolo senza vita all’interno della caserma della maggiore delle isole Pelagie. Inutili i soccorsi.

Like this: Like Loading...