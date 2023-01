L’ultimo saluto a Benny Pensati, “Non ci separeremo mai, sempre nei nostri cuori”

07/01/2023

Si sono svolti nella chiesa della Madonna Addolorata ad Aspra, alle 10, i funerali di Benny Pensati, il giovane 14enne morto nell’incidente stradale sulla statale 113. Dopo 20 giorni di atroci sofferenze era deceduto lo scorso 28 dicembre.

La tragedia

Il 14enne lo scorso 9 dicembre intorno alle ore 20 fu coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 113, nel tratto tra Bagheria e Ficarazzi. Il ragazzo a bordo del suo ciclomotore elettrico mentre procedeva in direzione Ficarazzi si scontrò con un’automobile che procedeva in direzione di Bagheria. Dopo lo scontro il giovane ficarazzese riportò diverse fratture e fu immediatamente condotto all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 della postazione di Ficarazzi intervenuti sul posto.

I rilievi

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per poter risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto. Successivamente Benny fu condotto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Villa Sofia. Dopo il ricovero i familiari chiesero preghiere per il ragazzo. Purtroppo poi la tragica notizia, il giovane non ce l’ha fatta.

Il dolore degli amici e dei parenti

Al funerale c’erano centinaia di persone, in molti sorreggevano la madre, completamente distrutta dal dolore. “Ti aspettavo a casa è sempre dietro quella porta ma così non è stato. Dio ha visto oltre il tuo dolore ed è stato meglio così. Posso solo dirti che nemmeno la morte ci separerà – scrive la sorella, Sarah -,E solo io e te sappiamo e sapevamo quanto ci amavamo. Ma soprattutto non dimenticheró mai quanto tu amavi me. Mi mancheranno i tuoi abbracci e i tuoi schiaffetti!! Mi mancherà la tua voce e mi mancherà tutto di te vita mia. Ma ricordati la promessa che ti ho fatto! Il tuo cuore lo devo fare rinascere io vita mia e sono sicura che sarai tu. Non è mai un addio cuore mio ma un solo arrivederci.. Vola più in alto che puoi e riposa in pace. Nessuno ti toglierà mai dal mio cuore”.

