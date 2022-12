LA TRAGEDIA

È morto dopo settimane di ricovero, il giovane 14enne rimasto ferito nell’incidente stradale sulla statale 113. Dopo 20 giorni di atroci sofferenze è deceduto oggi, Benny Pensati. Lo ha confermato la sorella Sarah tramite il suo profilo Facebook.

La tragedia

Il 14enne che lo scorso 9 dicembre intorno alle ore 20 fu coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 113, nel tratto tra Bagheria e Ficarazzi. Il ragazzo a bordo del suo ciclomotore elettrico mentre procedeva in direzione Ficarazzi si scontrò con un’automobile che procedeva in direzione di Bagheria. Dopo lo scontro il giovane ficarazzese riportò diverse fratture e fu immediatamente condotto all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 della postazione di Ficarazzi intervenuti sul posto.

I rilievi

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per poter risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto. Successivamente Benny fu condotto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di villa Sofia. Dopo il ricovero i familiari chiesero preghiere per il ragazzo. Purtroppo adesso arriva la tragica notizia, il giovane non ce l’ha fatta.

La tragedia nel Nisseno

Incidente mortale sulla Ss121, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa, nel territorio di Caltanissetta. Un uomo di 62 anni, Mario Rosario La Placa, era a bordo della sua moto quando un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada. Il centauro non ha potuto evitarlo e dopo lo schianto con l’animale ha fatto un volo di circa 20 metri.

Inutili i soccorsi

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza ma l’uomo era già deceduto. Sul posto sono

intervenuti i carabinieri. L’uomo, che era meccanico e titolare di una ditta a Caltanissetta, era residente a Santa Caterina Villarmosa.

L’incidente mortale a Natale

Incidente mortale sul lavoro anche a Natale. La tragedia è avvenuta a Licata nell’Agrigentino. Un agricoltore, che nonostante le giornate di festa non poteva permettersi di fermare il suo lavoro, è morto schiacciato da una balla di fieno del peso di 300 chili.

La vittima

La vittima si chiamava Rosario Savaia, aveva 57 anni. L’incidente è avvenuto all’interno della sua azienda agricola in contrada Durrà, zona di campagna che si trova a metà strada tra Licata e Campobello di Licata.