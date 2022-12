La vittima un 70enne, la scoperta nella notte di Natale

Vigilia di Natale tragica in un appartamento di Palermo dove un uomo è stato trovato morto all’interno del suo appartamento. E’ successo ieri sera, un parente della vittima aveva lanciato l’allarme perché da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con il suo congiunto. Si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause naturali.

Dove è successo

L’intervento è stato effettuato in un appartamento di via Sebastiano La Franca, in zona Policlinico. Il parente della vittima aveva allertato i vigili del fuoco dopo vari tentativi infruttuosi di chiamate e al telefono e di suonare il campanello. I pompieri sono giunti sul posto e hanno forzato la porta d’ingresso. L’uomo è stato trovato morto dentro l’abitazione. E’ stato contattato il 118 ma per il settantenne non c’era oramai più nulla da fare. Avvisate anche le forze dell’ordine, il medico legale ha effettuato la sua ispezione cadaverica.

Caso simile a Ballarò

Nello scorso mese di ottobre un caso simile in un’abitazione del quartiere di Ballarò a Palermo. Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa in via Porta di Castro. Da giorni i vicini non avevano più sue notizie. I residenti del palazzo, sentendo un cattivo odore provenire da quell’appartamento, avevano lanciato l’allarme. Dopo la telefonata arrivata al 112 sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta. L’uomo, originario della Tunisia, si trovava disteso sul pavimento del bagno, tra la doccia il wc. Sul posto è arrivato per un’ispezione il medico legale secondo cui, considerate le condizioni e la rigidità del cadavere, l’uomo sarebbe morto da oltre una settimana.

In estate altro dramma della solitudine

Nello scorso mese di settembre sempre a Palermo in un immobile di via Trabucco una donna di 71 anni venne trovata morta dopo l’intervento di vigili del fuoco e polizia di Stato. I familiari avevano provato a rintracciarla ma non rispondeva né al cellulare e nemmeno al citofono di casa. Così si sono rivolti al 112. Dal centralino venne inviata sul posto una pattuglia della polizia. I soccorritori entrarono nello stabile e, dopo aver aperto la porta d’ingresso, si sono trovati davanti la tragica scena: la donna era morta, probabilmente in seguito a un malore, e quindi per cause naturali. Per la donna non c’era più nulla da fare.